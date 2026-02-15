Vremea de mâine 16 februarie. Se răceşte semnificativ în întreaga ţară

Vremea se va schimba radical în aproape toată ţara. Temperaturile vor continua să scadă, iar cerul va fi predominant înnorat. Minimele vor fi cuprinse între -10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 3 grade pe litoral.

La noapte, vremea se va rãci semnificativ în toate regiunile. Minimele termice se vor încadra între -8 şi 5 grade. Cerul va fi mai mult noros în jumãtatea de nord a teritoriului şi temporar noros în rest. Vor fi precipitaţii slabe cantitativ în estul, centrul şi sud-estul ţãrii. În Moldova, local în Transilvania şi în sudul Banatului, precum şi la munte vor predomina treptat ninsorile şi se va depune strat de zãpadã în general de 5...8 cm, iar în rest precipitaţiile vor fi mixte. Vântul va avea intensificãri în sud, în est şi pe arii restrânse în rest, cu viteze la rafalã în general de 50...60 km/h, iar la munte, izolat de peste 70...80 km/h, viscolind temporar ninsoarea. Izolat va fi ceaţã.

Vremea de mâine 16 februarie în ţară

Vremea va continua sã se rãceascã. Cerul va avea înnorãri şi, mai ales seara şi noaptea, vor fi precipitaţii, local în vestul şi în sudul ţãrii şi izolat în rest, iar acestea vor fi mixte. La munte va ninge. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri locale noaptea în sudul şi sud-estul ţãrii, cu viteze la rafalã în general de 45...55 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -6 grade în nordul Moldovei şi 11 grade în extremitatea sudicã a teritoriului, iar cele minime vor fi cuprinse între -10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 3 grade pe litoral. Izolat se va semnala ceaţã şi vor fi condiţii de polei. Presiunea atmosferică va fi variabilã, la valori coborâte (câmp ciclonic).

Vremea de mâine 16 februarie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificãri, cu rafale de pânã la 40...45 km/h. Temperatura minimã, mai scãzutã decât în intervalul anterior, va fi de 1...3 grade.

Valorile de temperaturã vor marca o scãdere faţã de ziua precedentã. Cerul va avea înnorãri, iar noaptea vor fi posibile precipitaţii slabe predominant sub formã de ploaie. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimã va fi de -3...-1 grad. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã, la valori scãzute.

În Cluj, vremea se răceşte, temperaturile scad faţă de ziua precedentă. Maxima zilei va fi de un grad.

Vremea de mâine 16 februarie la munte

Vremea se va rãci. Cerul va avea înnorãri, mai ales în cursul nopţii, când local va ninge. Vântul va sufla slab şi moderat.

