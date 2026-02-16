Antena Meniu Search
Bărbat găsit mort în curtea casei din Vidra, în Vrancea. Ar fi fost omorât în bătaie de propriul frate

Poliţiştii au stabilit că bărbatul de 68 de ani care a fost găsit mort în gospodăria sa din comuna Vidra ar fi fost bătut de fratele său, în vârstă de 66 de ani. Suspectul a fost reţinut pentru omor în forma violenţei în familie.

la 16.02.2026 , 14:40
Bărbat găsit mort în curtea casei din Vidra, în Vrancea. Ar fi fost omorât în bătaie de propriul frate - Shutterstock

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, în urma cercetărilor făcute în dosarul deschis după ce un bărbat de 68 de ani din comuna Vidra a fost găsit decedat în locuinţa sa, s-a stabilit că el ar fi fost agresat de fratele său, un bărbat de 66 de ani, din aceeaşi localitate.

”În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor în forma violenţei în familie. Faţă de persoana bănuită de comiterea faptei a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, acesta fiind încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă. În cursul zilei de astăzi, acesta va fi prezentat instanţei, cu propunere de arestare preventivă”, a arătat IPJ Vrancea, potrivit News.

Dosarul penal a fost preluat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea.

Articolul continuă după reclamă

Ancheta a început duminică, după ce poliţiştii au fost sesizaţi de o femeie, care a anunţat că într-o gospodărie din Vrancea se află cadavrul unui bărbat de 68 de ani, cu mai multe urme de lovituri.

Poliţiştii au constatat că victima avea mai multe leziuni la cap, braţe şi abdomen.v

