Vremea se încălzește ușor în toată țara, iar temperaturile vor depăși valorile normale pentru această perioadă. Totuși, atmosfera rămâne schimbătoare, cu înnorări temporare, ploi slabe izolate și intensificări ale vântului în unele regiuni. Meteorologii avertizează și asupra apariției brumei în zonele depresionare, dar și a ceții, în special dimineața și noaptea.

Vremea de mâine 19 aprilie. Maxime de 23 de grade, dar cu ceață și brumă în unele regiuni - Shutterstock

Vremea devine mai blândă în următoarele ore, cu temperaturi ușor peste normalul perioadei în majoritatea regiunilor, însă nu vor lipsi înnorările și ploile slabe izolate. Instabilitatea va fi redusă comparativ cu zilele precedente, dar sunt posibile episoade de averse, mai ales pe parcursul zilei, în estul țării. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu unele intensificări locale, iar pe arii restrânse, dimineața și noaptea, pot apărea condiții de ceață.

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în vest, nord și centru, unde izolat vor fi posibile ploi slabe. Vântul va avea intensificări ușoare pe crestele montane și local în est și sud-est. Temperaturile minime vor coborî până la -1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se poate produce brumă, și vor urca până la 10 grade în vest și pe litoral.

Vremea de mâine 19 aprilie în ţară

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și averse slabe izolate, mai ales în jumătatea de est pe timpul zilei, iar ulterior și în vest, nord și centru. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 23 de grade, iar cele minime între -1 și 10 grade. Izolat, dimineața și noaptea, se va forma ceață.

Vremea de mâine 19 aprilie în București şi Cluj

În București, vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil și înnorări trecătoare, dar cu șanse reduse de ploaie. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 19-21 de grade, iar cea minimă de 7-9 grade.

La Cluj, valorile termice vor fi apropiate de normal, cu o maximă în jur de 18-20 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, fără fenomene semnificative.

Vremea de mâine 19 aprilie la munte

La munte, vremea va fi relativ stabilă, cu cer variabil și înnorări temporare. Pe alocuri, mai ales pe parcursul zilei, sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări pe crestele montane.

Larisa Andreescu

