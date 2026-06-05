Vremea de mâine 6 iunie. Instabilitate atmosferică și rafale de până la 70 km/h
Vremea devine instabilă în mare parte din țară, cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în mai multe regiuni. Meteorologii anunță rafale de până la 70 km/h și cantități importante de apă, în special în Moldova, Transilvania, Muntenia, zona de munte, dar și local în Oltenia, Dobrogea și Maramureș.
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, averse și descărcări electrice local în Transilvania și în zona Carpaților Orientali și posibil izolat în rest. În intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de până la 10...15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 11 și 18 grade. La sfârșitul intervalului, izolat va fi ceață în sudul și centrul țării.
Vremea de mâine 6 iunie în ţară
Vremea va fi instabilă, iar după-amiaza și noaptea vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, Oltenia și Dobrogea și izolat în rest. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Valorile de temperatură se vor situa în general în jurul mediilor multianuale, astfel că temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade, iar cele minime între 11 și 18 grade. Mai ales noaptea, pe arii restrânse în vestul, nordul, centrul și sudul țării va fi ceață. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă în timpul zilei, apoi, seara, noaptea va crește.
Vremea de mâine 6 iunie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări îndeosebi seara, când vor fi posibile averse. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 15...17 grade.
Vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și noaptea, când vor fi averse (cantități de apă acumulate, în general, de 15...20 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 50...55 km/h). Temperatura maximă va fi de 28...29 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă în timpul zilei, apoi, seara, noaptea va crește.
În Cluj, vremea va fi caldă, cerul va fi mai mult noros. Sunt aşteptate ploi.
Vremea de mâine 6 iunie pe litoral
Vremea va fi caldă, dar va deveni instabilă spre seară și noaptea. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de vânt cu aspect de vijelie, posibil grindină. În intervale scurte de timp, 1 - 3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 - 25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între între 23 și 26 de grade, iar cele minime între 16 și 18 grade. Temperatura apei mării va avea valori de 18...19 grade.
Vremea de mâine 6 iunie la munte
Vremea va fi instabilă în majoritatea masivelor. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după orele amiezii și local pe parcursul nopții când vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Valorile termice vor fi în scădere ușoară față de ziua precedentă în Carpații Orientali, iar în restul zonei montane nu vor fi variații semnificative.