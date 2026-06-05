Vremea de mâine 6 iunie. Instabilitate atmosferică și rafale de până la 70 km/h

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 6 iunie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări îndeosebi seara, când vor fi posibile averse. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 15...17 grade.

Vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și noaptea, când vor fi averse (cantități de apă acumulate, în general, de 15...20 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 50...55 km/h). Temperatura maximă va fi de 28...29 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă în timpul zilei, apoi, seara, noaptea va crește.

În Cluj, vremea va fi caldă, cerul va fi mai mult noros. Sunt aşteptate ploi.