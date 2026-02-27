Vremea de mâine 28 februarie. Se încălzește în cea mai mare parte a țării. Maxime, între 5 şi 16 grade

Vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării, temperaturiile situându-se cu mult peste mediile specifice perioadei. Maximele zilei se vor încadra între 5 grade şi 16 grade.

La noapte, valorile de temperaturã se vor situa în general în jurul mediilor multianuale. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime se vor încadra între -13 grade în estul Transilvaniei, unde va fi ger, şi 3 grade în Dealurile de Vest. Izolat va fi ceaţã.

Vremea de mâine 28 februarie în țară

Valorile de temperaturã vor fi în creştere şi se vor situa în general cu mult peste mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 grade pe litoral şi 16 grade în Regiunile Vestice, iar cele minime între -12 grade în depresiunile din estul Transilvaniei unde va fi ger şi 5 grade în Dealurile de Vest. Izolat dimineaţa şi noaptea se va forma ceaţã. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

Vremea de mâine 28 februarie în București și în Cluj

La noapte, vremea va fi rece. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura minimã va fi de -7...-3 grade.

Vremea se va menţine frumoasã, dar în continuare dimineaţa şi noaptea va fi rece. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul a 9 grade, iar cea minimã va fi de -6...-2 grade. Presiunea atmosferică va fi usor variabilã.

În Cluj, vremea se va încălzi, temperaturile maxime vor urca la 9 grade.

Vremea de mâine 28 februarie la munte

Vremea va fi frumoasã şi va continua sã se încãlzeascã, totuşi dimineaţa va fi încã rece. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat.

