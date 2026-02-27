Cum va fi vremea în luna martie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în perioada 2 - 30 martie. Temperaturile cresc, iar în primele zile din martie, termometrele urcă și la 17 grade.

"Încălzirea vremii din primele zile ale lunii martie este determinată, pe de o parte, de extinderea unei mase de aer cald dinspre sud-vest, care va cuprinde mai întâi centrul, apoi sud-estul Europei, iar pe de altă parte de mișcarea descendentă a aerului. Astfel, până în jurul datei de 4 martie, România va avea parte de vreme stabilă, fără precipitații, și de temperaturi ridicate pe parcursul zilei. Maximele ar putea ajunge la 17...18°C la începutul săptămânii viitoare, cu cele mai ridicate valori în vest, centru și nord. În schimb, diminețile și nopțile vor rămâne relativ reci. Deși vor exista ușoare variații termice de la o zi la alta, tendința de încălzire se va menține pe parcursul întregii luni martie", anunță specialiștii ANM.

Prognoza meteo 2-9 martie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar pe întreg teritoriul României.

Prognoza meteo 9-16 martie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Prognoza meteo 16-23 martie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi în general apropiat de cel normal, în cea mai mare parte a țării.

Prognoza meteo 23-30 martie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

