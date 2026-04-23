Vremea de mâine 24 aprilie. Temperaturile cresc în sud şi sud-est. Ploi izolate şi maxime de 22 grade

Valorile termice cresc ușor în sud și sud-est, însă vremea rămâne schimbătoare în restul țării, cu vânt intens în unele regiuni și precipitații slabe izolate, mai ales la munte.

de Redactia Observator

la 23.04.2026 , 14:16
La noapte, cerul va avea înnorări temporare și doar izolat va ploua slab în Carpații Meridionali, iar la altitudini mari vor fi trecător precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile minime se vor situa între -3 și 10 grade. Izolat se va forma ceață, iar pe alocuri, mai ales în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase din rest, se va produce brumă.

Vremea la noapte

Vremea de mâine 24 aprilie în ţară

Valorile termice vor crește în sudul, sud-estul și parțial în centrul țării, iar în rest vor rămâne apropiate de cele din ziua de joi. Cerul va fi variabil și doar izolat vor fi posibile ploi slabe, iar la altitudini mari precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei în Maramureș, Transilvania, local în Moldova, în vestul și sud-vestul Olteniei și izolat în celelalte regiuni, cu viteze în general de 40...50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 10 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață și va fi brumă.

Vremea de mâine 24 aprilie în Bucureşti şi în Cluj

În București, vremea va fi blândă. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20...21 de grade, iar cea minimă de 7...8 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 4 grade.

În Cluj-Napoca, cerul va fi predominant noros, iar temperatura resimțită va fi mai scăzută. Maximele vor ajunge la 15 grade, iar minimele vor coborî până la 5 grade. Vântul va sufla slab și moderat.

Vremea de mâine 24 aprilie la munte

La munte, vremea de mâine va fi variabilă. Cerul va avea înnorări trecătoare, cu posibile ploi slabe, iar la altitudini mari vor apărea precipitații mixte, mai ales în nordul Carpaților Orientali. Vântul va prezenta intensificări în zona montană înaltă, cu rafale de 70–90 km/h. Temperaturile vor fi mai scăzute la altitudine, iar dimineața și noaptea sunt posibile ceață și brumă.

“Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?” Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: “Am un singur lux”
&#8220;Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?&#8221; Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: &#8220;Am un singur lux&#8221;
Cum arăta Patrice Cărăușan de la Survivor la casting, la proba costumului de baie. Imagini nemaivăzute cu Războinica
Cum arăta Patrice Cărăușan de la Survivor la casting, la proba costumului de baie. Imagini nemaivăzute cu Războinica
Decizie șoc: Baiaram, out din primul 11 la Dinamo – Universitatea Craiova! Exclusiv
Decizie șoc: Baiaram, out din primul 11 la Dinamo – Universitatea Craiova! Exclusiv
Zece lingouri de aur, descoperite de angajatul unei primării în timp ce tundea iarba: Nimeni nu le-a revendicat. Cine va păstra comoara
Zece lingouri de aur, descoperite de angajatul unei primării în timp ce tundea iarba: Nimeni nu le-a revendicat. Cine va păstra comoara
Un copil român de 2 ani a fost dus de urgență la spital în Tulum, după ce ar fi băut benzină. În ce stare este
Un copil român de 2 ani a fost dus de urgență la spital în Tulum, după ce ar fi băut benzină. În ce stare este
