A plouat cât pentru două luni la primul cod roşu de furtună din această vară. La periferia Capitalei, au curs mesaje Ro-Alert pentru locuitorii din judeţul Ilfov, care s-au trezit cu apa direct în locuinţe şi cu străzile inundate până la refuz. Probleme au fost şi în Buzău. O femeie care avea nevoie de ajutorul medicilor a fost dusă la ambulanţă cu şenilata după ce viitura a blocat accesul în zonă.

Deși furtuna din jurul Capitalei a fost de scurtă durată, cantitățile mari de apă, de peste 100 de litri pe metru pătrat, au inundat curți, beciuri și locuințe. Mulți oameni s-au trezit cu apa la picioare.

În comuna Pantelimon din Ilfov, stăzile au devenit adevărate canale navigabile, în anumite zone apa aproape ajunge in interiorul maşinilor parcate, iar o biserică a fost inundată.

"Deci de la picăturile de apă, de ploaie, nu se face nene în halul ăsta, aşa, Deci dacă toată canalizarea după toate străzile care e se varsă aici în balamucul ăsta. Dacă te duci la primărie să le spui, să le zici ceva, zic „păi te-am pus eu să-ţi faci casă în gârlă"?", a spus un localnic.

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Probleme au fost şi în trafic. Străzile au fost inundate, iar maşinile abia dacă au putut să înainteze. Avem deja un şofer care dă cu spatele. Şi-a dat seama că apa e mult prea adâncă şi s-ar putea să ajungă la motor.

Zeci de intervenţii ale pompierilor în Ilfov şi Bucureşti

În judeţul Ilfov până la ora 21 pompierii au intervenit la 60 de adrese pentru a scoate apa din curţile sau casele oamenilor după ce canalizările nu au mai făcut faţă. Intervenţii au fost şi în București, pentru 13 locuinţe, 54 curţi și 3 subsoluri.

Furtuna care a dat totul peste cap a început ieri, aproape de ora 17. Locuitorii au primit mesaj RO-ALERT după ce codul galben s-a transformat în roşu. În câteva ore, a plouat cât pentru aproape două luni. Şi s-a văzut.

La periferie, canalizările nu au făcut faţă, iar apa de pe strazi a trecut dincolo de bordură.

"Nu te du! Nu te du cu Loganul, că acolo rămâi!", a afirmat un localnic.

Viitura a rupt două poduri în judeţul Buzău

Ploile abundente au adus valul de probleme și în județul Buzău. În zona de munte a județului a plouat torențial timp de aproape 2 ore. Apele râului Slănic s-au umflat iar viitura a rupt două poduri care asigurau accesul maşinilor către două sate din comună.

"A inundat curţile, a inundat... au ieşit toate izvoarele de pe aici", a afirmat un localnic.

Apa a distrus gospodăriile oamenilor.

"Vaca este pe coastă. La iarbă. Şi acum seara o aducem. Dar n-avem unde să o mai băgăm", a spus un alt localnic.

În comuna Bozioru, pompierii au intervenit cu o șenilată pentru a transporta o femeie în vârstă de 82 de ani care avea nevoie de îngrijiri medicale, după ce ambulanța nu a putut ajunge la aceasta.

Avertizările de vreme severă rămân valabile astăzi în estul și vestul țării.