Vremea de mâine 26 decembrie. Sunt aşteptate ninsori slabe şi precipitaţii mixte. Maxime de 5 grade

Mâine, temperaturile vor creşte faţă de ziua precedentă în zonele extracarpatice, ajungând în mare parte a ţării la valori normale pentru această perioadă a anului. Sunt aşteptate ninsori slabe la munte, local în Moldova şi pe arii restrânse în Transilvania. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 şi 5 grade, iar cele minime între -10 şi 1 grad.

de Redactia Observator

la 25.12.2025 , 15:31
La noapte, vremea va fi rece, local geroasă în Moldova și estul Transilvaniei. Cerul va fi variabil, cu înnorări în sud-vestul teritoriului, în extremitatea de sud-est, iar spre dimineață și în nord și nord-est. În primele ore ale nopții vor mai fi precipitații slabe, sub formă de ninsoare în vestul Olteniei, mixte, pe arii restrânse, în Banat și mai ales ploi în sudul litoralului. Temperaturile minime se vor încadra în general între -12 și -1 grad, cu cele mai scăzute valori în Moldova și estul Transilvaniei.

Vremea la noapte

Vremea de mâine 26 decembrie în ţară

Valorile termice vor marca o creștere față de ziua precedentă în regiunile extracarpatice, astfel în cea mai mare parte a țării acestea vor fi în general apropiate de cele normale pentru finalul lunii decembrie. Cerul va fi variabil, cu înnorări dimineața în extremitatea de sud-vest, în nord și nord-est, iar începând cu orele după-amiezii în majoritatea regiunilor. Va ninge slab, local în Moldova, pe arii restrânse în Transilvania vor predomina ninsorile, iar în Muntenia și Dobrogea, izolat, vor fi precipitații mixte și condiții de polei. Vântul va avea intensificări ce vor amplifica senzația de rece în Moldova (50-70 km/h) și cu viteze mai mici, pe arii restrânse, în regiunile sudice și centrale.

Temperaturile maxime se vor încadra între -2 și 5 grade, cu cele mai scăzute valori în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între -10 și 1 grad. Se va semnala ceață, asociată și cu depunere de chiciură, local în zonele joase din vestul țării, iar noaptea și în cele din sud și izolat în rest.

Vremea de mâine 26 decembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi rece, mai ales dimineața și noaptea. Temperatura maximă va fi de 2-3 grade, iar cea minimă între -5 şi -6 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări seara și la începutul nopții. Vântul va sufla slab și moderat (viteze de până la 30 km/h pe parcursul zilei). Spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de ceață cu depunere de chiciură.

La Cluj, temperatura maximă va fi de 2 grade, iar cea minimă de -3 grade. Vântul va sufla slab, cu viteze de până la 18 km/h. Nu sunt aşteptate precipitaţii.

Vremea de mâine 26 decembrie în Bucureşti

Vremea de mâine 26 decembrie la munte

La munte, vântul va avea intensificări care vor amplifica senzația de rece, în special la altitudini mari, în Carpații Meridionali și de Curbură (rafale de peste 80-100 km/h). Sunt aşteptate ninsori slabe.

Vremea de mâine 26 decembrie la munte

