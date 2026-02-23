Vremea de mâine 24 februarie. Maximele urcă până la 12 grade, însă la peste 1.700 m va fi viscol
Vremea rămâne mai caldă decât normalul perioadei atât la noapte, cât și mâine, însă nu scăpăm de precipitații și intensificări ale vântului. Sunt anunțate ploi și lapoviță în mai multe regiuni, condiții de polei izolat în est și sud-est, iar la munte vor predomina ninsorile, cu viscol la altitudini mari și depuneri consistente de zăpadă. Temperaturile vor varia între -4 și 12 grade, în funcție de zonă.
La noapte, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale ale perioadei în cea mai mare parte a țării. Minimele vor fi cuprinse între -4 și 5 grade. În vestul, nord-vestul și centrul țării, cerul va fi mai mult noros, iar pe arii relativ extinse vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie și lapoviță, local cu caracter de aversă. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 10-20 l/mp. În restul teritoriului, înnorările vor fi temporare și va ploua slab, mai ales în Dobrogea și pe suprafețe restrânse din Moldova, Muntenia și Oltenia. Izolat, se poate forma polei sau ghețuș, cu o probabilitate mai ridicată în est și sud-est. La munte sunt anunțate precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1.400 m vor predomina ninsorile. Local, în special în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali, se va depune un strat nou de zăpadă de 5-15 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, unde rafalele vor atinge 45-65 km/h și peste 80-90 km/h la altitudini mai mari de 1.700 m, viscolind temporar ninsoarea. Intensificări, dar la viteze mai mici, sunt posibile și în zonele joase din vest, centru și sud. În regiunile sudice și sud-estice, pe alocuri se va semnala ceață.
Vremea de mâine 24 februarie în ţară
Temperaturile se vor situa peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării, mai ales în vest și sud-vest. Maximele vor fi cuprinse, în general, între 4 și 12 grade, iar minimele între -4 și 4 grade. Cerul va avea înnorări și temporar vor fi precipitații, pe parcursul zilei în cea mai mare parte a țării, iar noaptea la munte și pe arii restrânse în rest. La munte, treptat, vor predomina ninsorile. În Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali va fi temporar viscol, cu rafale de 60-85 km/h, iar la peste 1.700 m altitudine vântul va atinge 90-110 km/h. Se va depune un strat de zăpadă de 10-15 cm, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m. În zonele joase vor predomina ploile, însă pe alocuri în Transilvania și Moldova, iar noaptea posibil și în Muntenia și Dobrogea, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe arii restrânse, mai ales la munte, cantitățile de apă pot depăși 10-20 l/mp. Izolat, vor mai fi condiții de polei sau ghețuș. Vântul va avea intensificări în Banat, Oltenia și local în Transilvania și sud-vestul Munteniei, cu viteze de 50-70 km/h, dar și pe arii mai restrânse în restul țării. Dimineața și noaptea, izolat, se va semnala ceață.
Vremea de mâine 24 februarie în Bucureşti şi Cluj
În Capitală, cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei sunt posibile ploi slabe, trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile se vor menține apropiate de normalul perioadei: maxima va ajunge la 6-7 grade, iar minima va coborî la -1…0 grade.
La Cluj, vremea va fi mai caldă decât astăzi, cu o temperatură maximă de până la 7 grade. Sunt anunțate ploi, însă în cantități mai reduse față de ziua precedentă. Vântul se va intensifica și va atinge viteze de până la 26 km/h.
Vremea de mâine 24 februarie la munte
La munte, cerul va fi mai mult noros și temporar se vor semnala precipitații, în special pe parcursul nopții și pe arii restrânse în restul intervalului. Treptat, vor predomina ninsorile, iar în Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali va fi viscol. Rafalele de vânt vor atinge 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri vor ajunge la 90-110 km/h. Se va depune un strat nou de zăpadă, în medie de 10-15 cm, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri în timpul viscolului.
