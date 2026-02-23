Vremea de mâine 24 februarie. Maximele urcă până la 12 grade, însă la peste 1.700 m va fi viscol

Harta meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi mai caldă decât astăzi, cu o temperatură maximă de până la 7 grade. Sunt anunțate ploi, însă în cantități mai reduse față de ziua precedentă. Vântul se va intensifica și va atinge viteze de până la 26 km/h.

Vremea de mâine 24 februarie la munte

La munte, cerul va fi mai mult noros și temporar se vor semnala precipitații, în special pe parcursul nopții și pe arii restrânse în restul intervalului. Treptat, vor predomina ninsorile, iar în Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali va fi viscol. Rafalele de vânt vor atinge 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri vor ajunge la 90-110 km/h. Se va depune un strat nou de zăpadă, în medie de 10-15 cm, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri în timpul viscolului.