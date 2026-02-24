Vremea de mâine 24 februarie. Ninsori și precipitații mixte în mai multe zone. Maxime de 14 grade în Oltenia

Harta meteorologică a Bucureştiului

Vremea la Cluj va fi asemănătoare cu cea de astăzi. Temperatura maximă va urca până la 4 grade. Va ploua și mâine, însă cantitățile de precipitații vor fi mai reduse decât în ziua precedentă. Vântul va fi mai slab decât astăzi, dar va rămâne susținut, cu viteze ce vor depăși 25 km/h.

Vremea de mâine 24 februarie la munte

La munte, cerul va fi mai mult noros și se vor semnala precipitații slabe cantitativ. Pe parcursul zilei, acestea vor apărea local în jumătatea nordică a țării și izolat în rest, iar noaptea vor fi prezente în special în zona montană și pe arii restrânse, mai ales în sud-est. În zonele montane și în Maramureș va ninge. În Moldova și Transilvania vor predomina ninsorile, iar în Crișana, Dobrogea și Muntenia sunt așteptate precipitații mixte. Izolat, vor fi condiții de polei. La munte se va depune un strat nou de zăpadă, neuniform, cu grosimi medii de aproximativ 10 centimetri. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în zona montană, unde va fi viscol. La altitudini de peste 1.500 de metri, rafalele vor ajunge la 80-110 km/h.