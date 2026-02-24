Vremea de mâine 24 februarie. Ninsori și precipitații mixte în mai multe zone. Maxime de 14 grade în Oltenia
Vremea se menține închisă și instabilă în următoarele ore, cu ninsori la munte, precipitații mixte în mai multe regiuni și intensificări ale vântului. În zonele montane înalte va fi viscol, cu rafale ce pot depăși 100 km/h, iar în restul țării sunt posibile ploi slabe, lapoviță și condiții de polei. Temperaturile rămân apropiate de normalul perioadei în majoritatea regiunilor, însă în sud-vest vor fi mai ridicate decât mediile specifice sfârșitului de februarie.
La noapte, cerul va fi mai mult noros în cea mai mare parte a țării. La munte va ninge slab, în general în cantități reduse, iar în centrul, estul, sud-estul și sud-vestul țării, pe arii restrânse, sunt așteptate ploi slabe. Trecător, precipitațiile pot lua și formă de lapoviță și ninsoare. Izolat, vor fi condiții de polei sau ghețuș. În Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură va fi viscol. Vântul va sufla cu 60–85 km/h la rafală, iar la peste 1.500 de metri altitudine poate atinge 80-110 km/h. Se va depune un strat de zăpadă neuniform, cu grosimi medii de 10-15 centimetri, iar vizibilitatea va fi redusă. Vântul va avea intensificări și în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde rafalele vor ajunge, în general, la 45-50 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între -4 și 4 grade. Izolat, se va semnala ceață.
Vremea de mâine 24 februarie în ţară
Valorile termice din timpul zilei vor fi peste mediile normale ale perioadei în jumătatea de sud-vest a țării, iar în rest se vor situa în jurul celor specifice datei din calendar. Cerul va fi mai mult noros și se vor semnala precipitații slabe cantitativ. Pe parcursul zilei, acestea vor apărea local în jumătatea nordică și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Noaptea, precipitațiile se vor restrânge la zonele montane și izolat, mai ales în sud-est. La munte și în Maramureș va ninge. În Moldova și Transilvania vor predomina ninsorile, iar în Crișana, Dobrogea și Muntenia sunt așteptate precipitații mixte. Izolat, vor fi condiții de polei. La munte se va depune un strat nou de zăpadă, neuniform, cu grosimi medii de aproximativ 10 centimetri. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane, unde va fi viscol. La altitudini de peste 1.500 de metri, rafalele vor ajunge la 80-110 km/h. În estul țării, iar temporar și în sud-vest și centru, vântul va atinge în general 45-60 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 grad în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 14 grade în Oltenia. Minimele se vor situa, în general, între -9 și 0 grade, cu valori mai scăzute în depresiuni, unde va fi ger. Izolat, se va semnala ceață.
Vremea de mâine 24 februarie în Bucureşti şi Cluj
În Capitală, temperaturile se vor situa în jurul mediilor normale pentru ultima decadă a lunii februarie. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, cu înnorări în timpul nopții, când sunt așteptate precipitații mixte și, posibil, polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 5-6 grade, iar minima se va încadra între -3 și 0 grade.
Vremea la Cluj va fi asemănătoare cu cea de astăzi. Temperatura maximă va urca până la 4 grade. Va ploua și mâine, însă cantitățile de precipitații vor fi mai reduse decât în ziua precedentă. Vântul va fi mai slab decât astăzi, dar va rămâne susținut, cu viteze ce vor depăși 25 km/h.
Vremea de mâine 24 februarie la munte
La munte, cerul va fi mai mult noros și se vor semnala precipitații slabe cantitativ. Pe parcursul zilei, acestea vor apărea local în jumătatea nordică a țării și izolat în rest, iar noaptea vor fi prezente în special în zona montană și pe arii restrânse, mai ales în sud-est. În zonele montane și în Maramureș va ninge. În Moldova și Transilvania vor predomina ninsorile, iar în Crișana, Dobrogea și Muntenia sunt așteptate precipitații mixte. Izolat, vor fi condiții de polei. La munte se va depune un strat nou de zăpadă, neuniform, cu grosimi medii de aproximativ 10 centimetri. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în zona montană, unde va fi viscol. La altitudini de peste 1.500 de metri, rafalele vor ajunge la 80-110 km/h.
