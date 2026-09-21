Val de aer polar peste România. Zonele unde sunt aşteptate primele ninsori

După caniculă, vine un val de aer polar. Vremea a început să se schimbe de astăzi, dar mâine lucrurile vor fi total diferite. La munte apar ninsori, temepraturile scad cu 10 grade Celsius, iar vântul tăios va da senzaţia de frig.

Norii negri au acoperit ţara în câteva ore. Temperaturile s-au înjumătăţit, iar codul galben de vânt puternic a acoperit jumătate de ţară.

Alex Prunean, reporter Observator: Sunt 16 grade în acest moment la Cluj, dar din cauza vântului care suflă destul de puternic, nu resimţim mai mult de 11. Poate vă vine greu să credeţi, dar în urmă cu doar o zi, acest loc era animat de oameni care stăteau la plajă şi chiar făceau baie în Someş, pentru că afară erau cel puţin 25 grade.

"Ieri m-am îmbrăcat mai lejer, astăzi cu geacă. Se simte diferenţa. Şi vântul bate mai tare şi acum aşteptăm ploaia", a spus un localnic.

Articolul continuă după reclamă

Astăzi, vremea a împărți țara în două, toamnă în vest, centru și nord și vară în sud-est, unde temperaturile au ajuns la 30, 31 de grade Celsius. Dferenţele de temperatură dintre două zone au fost de 20 de grade.

La Miercurea Ciuc, oamenii deja îngheaţă în case.

"În această dimineaţă au fost doar 2 grade, foarte frig. Seara deja trebuie să facem focul", a declarat un localnic.

De mâine frigul ajunge peste tot, iar temperaturile scad vertiginos.

Claudiu Loghin, reporter Observator: În Poiana Braşov, la miezul zilei, temperatura este de 16 grade Celsius, iar atmosfera este una de toamnă autentică. Meteorologii spun, însă, că de mâine, în acelaşi loc, temperaturile scad şi vor veni primii fulgi de zăpadă.

"Dimineaţă e puţin mai frig. Noi sperăm, ne bucurăm să vină zăpada. E un aer curat, e răcoros", a spus un localnic.

"Zilele de marţi-miercuri vor aduce temperaturi maxime de 14-21 de grade Celsius, după ce în aceste zile am avut şi 30-32 de grade. Marţi o să apară şi primii fulgi de nea", a declarat Mihai Huştiu, meteorolog.

Diferenţele bruşte de temperatură sunt un şoc pentru organism.

"Pacienţii care suferă de diabet, boli cronice, tensiune, cardiopatie eschimică, diabet sunt cei care resimt aceste schimbări de temperatură. În general imunitatea este scăzută în perioada aceasta şi puţină lume reuşeşte să facă adaptarea la schimbările de vreme", a explicat dr. Ioan Mureşan.

Vara se întoarce la sfârşitul săptămânii. În weekend vor fi în jur de 25 de grade Celsius în toată ţara.