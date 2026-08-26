Un bărbat în vârstă de 55 de ani a murit, miercuri, într-un accident rutier produs pe DJ 381, între localitatea Ciocârlia şi autostrada A2, după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu două TIR-uri.

Potrivit IPJ Constanţa, accidentul a avut loc în jurul orei 12.10. Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit faptul că impactul s-ar fi produs între un autoturism, condus de un bărbat, de 55 de ani și un ansamblu de vehicule, format din autoutilitară și semiremorcă condus de un bărbat, de 51 de ani.

În urma coliziunii, autoturismul a fost proiectat într-un alt ansamblu de vehicule, format din autoutilitară și semiremorcă condus de un bărbat, de 43 de ani.

În urma impactului a rezultat decesul bărbatului, de 55 de ani.

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Ceilalți conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt în curs de desfășurare pentru stabilirea dinamicii evenimentului și a cauzelor exacte în care s-a produs.