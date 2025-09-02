Antena Meniu Search
Vremea de mâine 3 septembrie. Va fi cald în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 29 şi 36 de grade

Vremea rămâne în continuare călduroasă în cea mai mare parte a ţãrii. Maximele zilei se vor încadra între 29 şi 36 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 3 septembrie.

la 02.09.2025 , 15:21
Vremea de mâine 3 septembrie. Va fi cald în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 29 şi 36 de grade

La noapte, cerul va fi mai mult senin şi doar în extremitatea de vest a ţãrii vor fi unele înnorãri şi cu totul izolat posibil ploi slabe de scurtã duratã, spre sfârşitul intervalului. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperaturile minime se vor situa între 9...11 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 21...22 de grade în dealurile vestice şi pe litoral. Pe alocuri, se va forma ceaţã, cu precãdere în zonele depresionare şi pe vãile din Transilvania.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 3 septembrie în ţară

Vremea se va menţine cãlduroasã în cea mai mare parte a ţãrii, iar în Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei şi Dobrogea continentalã vor fi temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic, local caniculã şi un indice temperaturã-umezealã (ITU) ce va atinge pragul critic de 80 de unitãţi. Vor fi perioade cu instabilitate atmosfericã, înnorãri temporar accentuate, averse şi descãrcãri electrice, dupã-amiaza în zona de munte, în special a Carpaţilor Occidentali şi din vestul Carpaţilor Meridionali, iar spre searã şi noaptea în Banat, local în Crişana şi vestul Olteniei. Izolat va cãdea grindinã, iar cantitãţile de apã vor depãşi 15...25 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar fenomene asociate instabilitãţii se pot semnala izolat, cu o probabilitate mai mare în sud-vestul Transilvaniei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri de scurtã duratã în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 29 şi 36 de grade, iar cele minime de la 8...10 grade în estul Transilvaniei şi pânã la 20...21 de grade pe litoral. Pe arii restrânse, dimineaţa şi noaptea, va fi ceaţã în sud-est şi centru. Presiunea atmosferică va fi în creştere.

Vremea de mâine 3 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi senin şi vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de 16...19 grade, cu cele mai mici valori în zona periurbanã.

Vremea va fi canicularã, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitãţi. Cerul va fi mai mult senin ziua şi variabil noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 35...37 de grade, iar cea minimã de 17...19 grade. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã pe timpul zilei, apoi noaptea va fi în creştere.

În Cluj, vremea va fi în continuare frumoasă, cerul mai mult senin, iar maxima zilei ajunge la 29 de grade. 

Vremea de mâine 3 septembrie pe litoral

Vremea va fi predominant frumoasã şi caldã. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 30 de grade, iar cele minime între 19 şi 21 de grade. Noaptea, trecãtor va fi ceaţã. Temperatura apei mãrii va avea valori cuprinse între 22 şi 24 de grade.

Vremea de mâine 3 septembrie la munte

Vremea se va menţine cãlduroasã. Vor fi perioade cu instabilitate atmosfericã, înnorãri temporar accentuate, averse şi descãrcãri electrice, în special în Carpaţii Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali. Izolat va cãdea grindinã, iar cantitãţile de apã vor depãşi 15...25 l/mp. 

