Vremea de mâine 3 septembrie. Va fi cald în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 29 şi 36 de grade

Vremea de mâine 3 septembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi senin şi vântul va sufla slab. Temperatura minimã va fi de 16...19 grade, cu cele mai mici valori în zona periurbanã.

Vremea va fi canicularã, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitãţi. Cerul va fi mai mult senin ziua şi variabil noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 35...37 de grade, iar cea minimã de 17...19 grade. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã pe timpul zilei, apoi noaptea va fi în creştere.

În Cluj, vremea va fi în continuare frumoasă, cerul mai mult senin, iar maxima zilei ajunge la 29 de grade.