Vara ne-a păcălit în ultimele zile. Ne-am obișnuit cu soare, cu temperaturi ridicate și cu cer senin. De ieri, vremea a schimbat foaia în cam toată țara. A trecut de la soare la ploi torențiale, grindină și vijelii. Dacă ați primit aseară măcar un mesaj RO-Alert, v-ați convins singuri de asta. Numai în Prahova, unde a fost cod portocaliu, au fost trimise astfel de alerte în 13 localități. În largul mării, la Constanța, odată cu vremea rea a apărut chiar și o trombă marină, aproape ca o tornadă. Pe Vârful Omu, în schimb, împrejurimile au devenit albe după ce au fost acoperite de bucăți de gheață. Și mai avem puțin de îndurat. Astăzi avem cod galben de vânt puternic la mare, dar și în estul Munteniei și sud-estul Moldovei.

La Constanța, furtuna a venit cu toată forța. A plouat cu găleata, iar meteorologii au emis cod portocaliu de vreme severă. Oamenii au primit și mesaj RO-Alert, prin care au fost sfătuiți să se adăpostească.

Iar după ploaia torențială au apărut și problemele. În apropierea gării din oraș, pe bulevardul 1 Decembrie 1918, un trotuar s-a surpat.

Dar imaginile spectaculoase au venit din largul mării. O trombă marină ce semăna cu o tornadă a fost observată în dreptul stațiunii Mamaia.

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Furtuna a ajuns și la munte

În Prahova, la peste 2.500 de metri altitudine, bucățile de gheață au acoperit împrejurimile Vârfului Omu.

La Bușteni și Azuga a fost emis cod portocaliu. Vântul a prins putere și a ajuns la rafale de 70 până la 90 de kilometri pe oră. Iar grindina a ajuns pe alocuri aproape de mărimea unei mingi de ping-pong. Și aici oamenii din 13 localități au primit RO-Alert.

Mingile de gheață și potopul au lovit și gospodăriile din Harghita.

Iar furtuna a provocat și pagube. O construcție a unei gospodării din comuna Plăieșii de Jos a fost înghițită de flăcări, după ce zona a fost lovită de un trăsnet.

Grindina a lovit și în Argeș.

Străzile s-au transformat în şuvoaie, în Braşov

În Brașov, apa a pus stăpânire pe drumuri. Ploile abundente au transformat străzile în șuvoaie, iar șoferii au înaintat cu greu prin apă. La Tohanu Nou, aceeași poveste.

Inundațiile au pus stăpânire pe mai multe zone din județ, în timp ce la Zărnești, furtuna a venit la pachet și cu grindină.

Furtunile violente au făcut prăpăd și în Călărași. La Oltenița, o vijelie extrem de puternică, însoțită de ploi torențiale, a măturat orașul în doar câteva zeci de minute. Mai mulți copaci au fost smulși din rădăcini și aruncați pe străzi, blocând temporar mai multe artere de circulație.