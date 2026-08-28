Vreme neobişnuită în toată ţara în septembrie. Zonele din România unde va fi mai cald decât de obicei

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în vestul şi sud-vestul ţării în primele două săptămâni din septembrie, iar în perioada 14-28 septembrie vremea va fi mai caldă decât normalul climatologic în toate regiunile, potrivit estimărilor meteorologice pentru următoarele patru săptămâni anunţate vineri. Precipitaţiile vor fi deficitare în vest, sud-vest şi centru în intervalul 7-14 septembrie, în timp ce în celelalte săptămâni cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele normale.

În săptămâna 31 august - 7 septembrie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile vestice şi sud-vestice şi, local, în centrul ţării. În restul teritoriului, regimul termic se va situa în jurul mediilor multianuale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în nord-est şi, local, în centrul ţării. În restul teritoriului, cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, fiind posibil să fie uşor deficitare în regiunile vestice.

În perioada 7-14 septembrie, mediile valorilor termice vor fi mai ridicate decât cele specifice săptămânii în vestul şi sud-vestul ţării, în timp ce în celelalte regiuni se vor situa în jurul mediilor multianuale.

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Precipitaţiile vor fi deficitare în vestul, sud-vestul şi centrul teritoriului şi apropiate de cele normale, în restul ţării.

În săptămâna 14-21 septembrie, temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al perioadei în întreaga ţară. Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul normelor specifice intervalului în majoritatea regiunilor.

Şi în ultima săptămână analizată, 21-28 septembrie, mediile valorilor termice vor fi peste cele normale în toate regiunile ţării, în timp ce regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal pentru această perioadă.