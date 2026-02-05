Vremea de mâine 6 februarie. Temperaturi contrastante între regiuni. Maxime de 15 °C anunţate în vestul ţării

Vremea de mâine 6 februarie în Bucureşti

În Cluj, vremea va fi asemănătoare cu cea din ziua precedentă, cu temperaturi maxime de 6 grade. Pentru mâine nu sunt așteptate ploi.

Vremea de maine la munte

La munte, la altitudini mari, în Carpații Orientali vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Regimul termic va fi caracterizat de valori mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, în special pe timpul zilei. Vântul va sufla slab și moderat, iar pe arii restrânse se va semnala ceață.