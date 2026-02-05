Vremea de mâine 6 februarie. Temperaturi contrastante între regiuni. Maxime de 15 °C anunţate în vestul ţării
Vremea rămâne instabilă în cursul nopții în sudul, estul și centrul țării, unde sunt anunțate ploi, lapoviță și ninsoare la munte, cu depuneri de polei și intensificări ale vântului în mai multe regiuni. Mâine, precipitațiile se vor restrânge treptat, iar temperaturile vor rămâne peste valorile obișnuite pentru această perioadă, cu maxime de până la 15 grade în vest.
La noapte, cerul va fi mai mult noros în sudul, estul și centrul țării, unde vor fi precipitații pe arii relativ extinse. Va ploua, pe alocuri însemnat cantitativ, în nord-estul Munteniei și în sudul Moldovei, unde se vor acumula peste 25...35 l/mp. În Moldova și Transilvania, izolat, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare, favorizând depunerile de polei. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, vor predomina ninsorile și se va depune un nou strat de zăpadă, local semnificativ, în jur de 15 cm. În restul teritoriului, cerul va fi temporar noros, iar ploile slabe și trecătoare vor apărea doar pe alocuri. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și sudul Banatului, unde vitezele vor atinge, în general, 40...50 km/h. La munte, în special la altitudini mari, în zona înaltă a Carpaților Meridionali, rafalele vor ajunge la 80...90 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 de metri. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -2 și 7 grade, iar izolat se va forma ceață.
Vremea de mâine 6 februarie în ţară
Vremea se va ameliora semnificativ în ceea ce privește intensitatea precipitațiilor față de intervalul anterior, iar regimul termic va rămâne caracterizat de valori, mai ales diurne, cu mult peste cele climatologic specifice datei, în special în vest, nord-vest și centru. Cerul va fi mai mult noros în regiunile extracarpatice, iar în rest va fi variabil, cu înnorări pe timpul nopții. Temporar, vor fi precipitații slabe. În prima parte a intervalului, acestea vor fi mixte în jumătatea nordică a Moldovei, unde izolat se pot produce depuneri de polei, iar în restul Moldovei, în Dobrogea și în jumătatea estică a Munteniei vor fi mai ales ploi. Noaptea, pe arii restrânse, în special în Banat și Oltenia, va ploua. La munte, la altitudini mari, în Carpații Orientali, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe parcursul zilei, pe alocuri în nordul Dobrogei și în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0...1 grad în nordul Moldovei și 15 grade în Dealurile de Vest, iar cele minime se vor încadra între -4 și 5 grade. Pe arii restrânse se va semnala ceață.
Vremea de mâine 6 februarie în Bucureşti şi Cluj
În București, cerul va fi mai mult noros. La începutul intervalului vor fi condiții de ploaie slabă, iar spre final va crește probabilitatea de ceață, posibil asociată cu burniță. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 7 grade, iar cea minimă se va situa între 2 și 3 grade.
În Cluj, vremea va fi asemănătoare cu cea din ziua precedentă, cu temperaturi maxime de 6 grade. Pentru mâine nu sunt așteptate ploi.
Vremea de maine la munte
La munte, la altitudini mari, în Carpații Orientali vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Regimul termic va fi caracterizat de valori mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, în special pe timpul zilei. Vântul va sufla slab și moderat, iar pe arii restrânse se va semnala ceață.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰