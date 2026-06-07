Vremea de mâine 8 iunie. Furtuni, vijelii și grindină în mai multe regiuni. Temperaturi şi de 31 de grade

Vremea aduce temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, dar și episoade de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de până la 70 km/h și grindină, în special în Moldova, Muntenia și zonele montane. În vest și sud-vest, vremea va fi predominant frumoasă, iar maximele vor urca până la 31 de grade Celsius.

La noapte, cerul va avea înnorări trecătoare în Transilvania, Muntenia, Moldova și Dobrogea, unde izolat vor mai fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În restul teritoriului cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. În regiunile extracarpatice, pe văi și în depresiuni, pe arii restrânse va fi ceață.

Vremea de mâine 8 iunie în ţară

Vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, în special în regiunile sud-vestice și vestice. În jumătatea de est a țării și la munte, cu precădere după-amiaza și seara, local, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii (viteze de 50...70 km/h) și grindină. În special în sud-vestul Moldovei, în jumătatea de nord a Munteniei, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, în intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor fi pe suprafețe foarte mici. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade pe litoral și 31 de grade în Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, ușor mai scăzute în estul Transilvaniei, spre 6 grade. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață. Presiunea atmosferică va fi în ușoară scădere, dar se va menține câmp anticiclonic.

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Vremea de mâine 8 iunie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va avea unele înnorări, probabilitatea de ploaie redusă, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 14...16 grade. În a doua parte a nopții vor fi condiții de ceață.

Vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 26...28 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade. Presiunea atmosferică va fi în ușoară scădere, dar se va menține câmp anticiclonic.

În Cluj, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă va urca la 25 de grade.

Vremea de mâine 8 iunie pe litoral

Vremea va fi relativ normală termic. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza și vor mai fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 24 de grade, iar cele minime între 16 și 18 grade. Temperatura apei mării va avea valori de 19...22 grade.

Vremea de mâine 8 iunie la munte

Cu precădere după-amiaza și seara, local, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii (viteze de 50...70 km/h) și grindină. În special în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, în intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. În restul zonei de munte, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor fi pe suprafețe mici. Valorile termice vor fi mai mari decât în mod normal la această dată.