Vremea de mâine 8 noiembrie. Va ploua în cea mai mare parte a ţării. Minime şi de 4 grade

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 8 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi noros şi temporar va mai ploua. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 7...8 grade.

Cerul va avea înnorãri şi trecãtor va ploua slab. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 14...15 grade, iar cea minimã de 8...11 grade. Cu precãdere la sfârşitul intervalului va creşte probabilitatea de ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.

În Cluj, vremea se mai răceşte, sunt aşteptate ploi. Maxima zilei va fi de 15 grade.