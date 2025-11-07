Antena Meniu Search
Vremea de mâine 8 noiembrie. Va ploua în cea mai mare parte a ţării. Minime şi de 4 grade

Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 12 şi 18 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 şi 14 grade. Iată prognoza meteo de mâine 8 noiembrie.

de Redactia Observator

la 07.11.2025 , 18:52
La noapte, nebulozitatea va persista în regiunile extracarpatice şi se va înnora şi în restul teritoriului. Va ploua în Carpaţii Meridionali (la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare), nordul Olteniei şi nord-vestul Munteniei unde se vor acumula în general 10...15 l/mp, iar în judeţele Mehedinţi şi Gorj cantitãţile de apã vor fi local însemnate peste 20...25 l/mp; ploi în general slabe cantitativ vor fi şi în Banat, Crişana, pe arii restrânse în Transilvania, Maramureş, restul Munteniei şi izolat în Moldova şi Dobrogea. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în sudul Banatului (45...55 km/h) şi în masivele sudice (rafale de 70...80 km/h pe creste). Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 şi 9 grade, uşor mai mari pe litoral, pânã spre 12 grade. Pe alocuri se va forma ceaţã.

Vremea de mâine 8 noiembrie în ţară

Cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua, ziua mai ales în jumãtatea de sud-vest a ţãrii, iar noaptea şi în restul teritoriului. În Carpaţii Meridionali (la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare), sudul celor Occidentali, în nordul Olteniei şi al Munteniei şi local în Banat se vor acumula cantitãţi de apã însemnate 15...25 l/mp, iar în celelalte zone ploile vor fi în general slabe cantitativ. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în sudul Banatului (rafale de 50...60 km/h mai ales ziua) şi în zona montanã înaltã (viteze de 70...80 km/h pe creste). Temperaturile maxime se vor încadra în general între 12 şi 18 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 şi 14 grade. Dimineaţa, dar mai ales noaptea, pe arii restrânse se va semnala ceaţã, asociatã izolat cu burniţã. Presiunea atmosferică va fi în scãdere, cu excepţia zonelor vestice şi centrale, unde în a doua parte a intervalului va creşte uşor.

Vremea de mâine 8 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi noros şi temporar va mai ploua. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 7...8 grade.

Cerul va avea înnorãri şi trecãtor va ploua slab. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 14...15 grade, iar cea minimã de 8...11 grade. Cu precãdere la sfârşitul intervalului va creşte probabilitatea de ceaţã. Presiunea atmosferică va fi în scãdere.

În Cluj, vremea se mai răceşte, sunt aşteptate ploi. Maxima zilei va fi de 15 grade.

Vremea de mâine 8 noiembrie la munte

Cerul va avea înnorãri şi va ploua, ziua mai ales în masivele vestice şi sudice, iar seara şi noaptea şi în rest. În Carpaţii Meridionali (la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare) şi în sudul Carpaţilor Occidentali, se vor acumula cantitãţi de apã însemnate, de 15...25 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în Munţii Banatului şi pe creste (viteze de 70...80 km/h). Valorile termice nu vor avea variaţii semnificative faţã de ziua precedentã şi se vor situa în general uşor peste normalul perioadei.

