Vremea de mâine 3 noiembrie. Plouă fără oprire în mai multe judeţe. O regiune va fi lovită de viscol

Ploile abundente, vântul puternic şi temperaturile scăzute vor predomina în mai multe regiuni ale ţării. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii sunt aşteptate în sud şi sud-est, unde se pot acumula peste 50 de l/mp. În Bucureşti, temperaturile nu vor depăşi 10 grade, iar vântul va sufla cu rafale de peste 60 km/h. La munte, ninsorile vor aduce un strat de zăpadă de până la 15 centimetri.

Vremea la noapte

La noapte, în regiunile sudice și sud-estice vremea se va menține închisă și va ploua aproape continuu, condiții în care se vor acumula cantități de apă însemnate, în general de 15...25 l/mp în sudul Moldovei, precum și în nordul și estul Munteniei, iar în Dobrogea, cu precădere în județul Constanța, acestea vor fi local de 40 l/mp și pe alocuri, îndeosebi în partea sudică a acestuia, de peste 50 l/mp. În celelalte regiuni cerul va fi mai mult noros, iar ploile în general slabe cantitativ (în general de 5...8 l/mp) vor fi locale și temporare. La munte, cu precădere la peste 1700 m altitudine, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă, pe alocuri în general de 10...15 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sud-est și în zona montană înaltă, cu rafale în general de 50...60 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 9 grade, mai mari pe litoral spre valori în jurul a 13 grade. Izolat va fi ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 3 noiembrie în ţară

Vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru această dată în sud și sud-est, iar în restul teritoriului valorile termice se vor situa în jurul celor normale. Cerul va fi mai mult noros și va ploua pe arii extinse în regiunile extracarpatice și izolat în restul zonelor. Cantitățile de apă vor fi însemnate în sudul Olteniei, Munteniei și al Dobrogei unde se vor acumula 25...30 l/mp și izolat peste 40 l/mp. În Carpații Meridionali și Orientali, cu precădere la peste 1700 m altitudine, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare și pe alocuri se va depune strat de zăpadă în general de 3...5 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, cu viteze la rafală de 50...70 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 16 grade, cu cele mai mari valori în vest și pe litoral, iar cele minime între 2 și 11 grade. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 3 noiembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea se va menține rece, închisă și va ploua însemnat cantitativ (cantități de apă în general de 15...25 l/mp). Vântul va avea intensificări temporare (rafale de 50...60 km/h). Temperatura maximă va fi de 9...10 grade, iar cea minimă de 7...8 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se va menţine rece, închisă şi va ploua pe toată durata zilei, însă mai puţin decât în zilele precedente. Vântul va sufla slab şi izolat, iar temperaturile maxime vor atinge 9 grade.

Vremea de mâine 3 noiembrie la munte

Vremea se va menține închisă, exceptând zona Munților Apuseni, unde înnorările vor fi temporare. Va ploua în masivele sudice și local în cele estice, iar cantitățile de apă vor fi în general de 5...15 l/mp, cele mai mari valori urmând a se înregistra în zona Carpaților Meridionali. Cu precădere la altitudini de peste 1700 m, iar noaptea și la altitudini mai mici, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și pe alocuri se va depune strat de zăpadă de 3...5 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Carpații de Curbură (rafale de 45...60 km/h). Valorile termice vor crește ușor în masivele vestice și în rest vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă.