Noiembrie începe cu vreme infernală! La Bucureşti plouă fără întrerupere de doză zile, iar vântul a suflat cu furie astăzi! 60 de copaci rupţi, stâlpi de electricitate dărâmaţi, trafic blocat şi bucăţi de tencuială desprinse de pe clădiri au fost problemele unei zile de coşmar. La munte, furtuna a venit cu ninsori abundente şi rafale puternice ca în miezul iernii.

La Sinaia a viscolit toată ziua ca în decembrie! Ninsoarea deasă a redus mult vizibilitatea, iar vântul a bătut cu putere şi aproape a troienit indicatoarele turistice.

"Aici, la Sinaia, într-adevăr, deschidem sezonul", spune un turist.

În masivul Bucegi, la cota 2000, stratul de zăpadă a trecut de 20 de centimetri grosime. Turiştii mai curajoşi au şi încercat pârtia.

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"A fost perfect! Vremea este perfectă!", spune un turist din Bulgaria.

"Este foarte plăcut! Iubim vremea asta!", spune o turistă din Bulgaria.

La Vârful Omu, stratul de zăpadă se apropie de 40 de centimetri, iar temperatura resimțită a coborât la minus 5 grade Celsius. La altitudine, inclusiv în oraşe montane, meteorologii anunță noi ninsori. Frigul de la munte începe să coboare și în restul țării. În următoarele două săptămâni, temperaturile vor fi sub normalul perioadei, cu nopţi tot mai reci, iar în Capitală ar putea să ningă spre sfârşitul lunii.

La Bucureşti, ploaia şi vântul au adus necazuri

În câteva ore, zeci de copaci au fost rupţi de rafale de 60 de kilometri pe oră. Zeci de maşini au fost distruse, iar sute de oameni au rămas fără curent electric. În cădere, un copac a agăţat firele de înaltă tensiune şi a pus la pământ şi un stâlp de electricitate!

Furtuna a dat peste cap și transportul public. Pe mai multe şosele, autobuzele au circulat deviat, iar tramvaiele au rămas blocate. În sudul Capitalei, un bulevard a fost complet blocat: "De aproape o oră traficul, pe ambele sensuri, este blocat complet!"

Zece judeţe din sud-estul ţării, plus Bucureşti, sunt sub avertizari de vreme rea. La Constanţa, meteorologii au emis cod portocaliu de ploi torenţiale şi vânt puternic.

Apele au acoperit şoselele din oraş şi din Năvodari. În şase ore a plouat cât pentru toată luna.