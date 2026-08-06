După două zile de amânări, operațiunea de scufundare a barjelor pe brațul Bala a fost reprogramată pentru mâine dimineață. Primele două barje au ajuns în zona în care urmează să fie scufundate, la aproximativ 500 de metri de intrarea pe braț, însă intervenția nu va mai avea loc în această seară. Celelalte două barje urmează să fie scufundate ulterior, la o distanță de aproximativ 300 de metri de primele.

Primele două barje se îndreaptă spre brațul Bala. Scufundarea, programată pentru această seară

UPDATE. Potrivit informaţiilor Observator, primele două barje urmează să fie scufundate astăzi, la aproximativ 500 de metri de intrarea pe brațul Bala. Acestea ar urma să plece în marș spre locul operațiunii, iar procesul de scufundare va dura aproximativ 3 - 4 ore. Celelalte două barje vor fi scufundate mâine, la o distanță de aproximativ 300 de metri de primele.

Directorul Centralei Cernavodă: În 5-6 zile vom opri Reactorul 2 dacă nu luăm în considerare scufundarea barjelor

Reactorul 2 funcţionează în condiţii normale, cu debit şi nivel scăzut în aspiraţia pompelor, fără probleme, dar în următoarele cinci-şase zile vom opri reactorul dacă nu se iau în considerare operaţiunile cu scufundarea barjelor, a declarat, joi, omeo Urjan, director la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

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"Reactorul 2 de la Cernavodă funcţionează în condiţii normale, cu debit scăzut şi nivel scăzut în aspiraţia pompelor, dar fără probleme. Nivelul Dunării a scăzut de ieri până astăzi cu doi centimetri. Ca atare ne reluăm prognoza de scădere continuă. În următoarele cinci-şase zile vom opri Reactorul 2 de la Cernavodă, dacă nu luăm în considerare operaţiunile care se desfăşoară astăzi cu instalarea barjelor", a explicat Romeo Urjan, la Digi 24.

Potrivit acestuia, dislocarea stâncii din apropierea braţului Bala al Dunării a avut efecte pozitive asupra Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă şi a adus trei-patru zile de funcţionare suplimentară a Reactorului 2.

"Operaţiunile de la Bala au avut un rezultat pozitiv asupra noastră, trebuie să recunoaştem. Am fost plăcut surprinşi de faptul că au fost două operaţiuni, unele de dragare şi una de derocare a stâncii. Aceste operaţiuni ne-au adus cam trei-patru zile de funcţionare suplimentară a Reactorului doi. A treia operaţiune, cu barjele pe Dunăre, care se desfăşoară astăzi, ar aduce încă două-trei zile de funcţionare. În lipsa acestei operaţiuni de instalare barje, după şase zile oprim reactorul de la Cernavodă. Dacă barjele aduc surplus de apă, termenul se prelungeşte: în loc de cinci-şase zile, vom vorbi de nouă-zece zile de funcţionare, de azi înainte", a precizat directorul.

El a adăugat că mai sunt patru zile în care se poate beneficia de efectele instalării barjelor. "Oricum, dacă prognoza hidrologică se îmbunătăţeşte şi avem o prognoză pozitivă, este bine. Chiar dacă oprim reactorul, avem şanse să funcţionăm pe termen lung dacă prognoza va fi pozitivă", a mai spus Romeo Urjan.

Acesta a subliniat că în fiecare zi este comandament la nivel de minister, Energie, Transporturi, Apărare, condus de primul-ministru. "Se discută foarte serios şi planificarea pentru astăzi. Planul pentru astăzi este să reuşim instalarea acestor barje", a arătat directorul centralei.

El a menţionat că în cazul în care nu se reuşeşte scenariul scufundării celor patru barje, autorităţile nu au în vedere alte măsuri. "Planurile care le avem în acest moment conţin cele trei operaţiuni: dragarea, derocarea stâncii şi instalarea barjelor la Bala. Alte măsuri nu sunt luate în considerare în momentul de faţă", a specificat Urjan.

Misiune eșuată pe Dunăre

Ieri, în jurul orei 15, muncitorii se chinuiau să încarce cea de-a patra barjă, nu au avut piatră suficientă în urma detonării de luni, aşa că au spart roca la suprafaţă cu ajutorul excavatoarelor.

Planul era cunoscut încă din weekend. Și la fel de clar era că e nevoie de cantități mari de piatră. Ieri însă, ultima navă era încărcată inclusiv cu pământ. O arată clar imaginile din dronă. Pământ care va fi spălat imediat după scufundare. Iar problemele nu se opresc aici: curenții sunt foarte puternici, iar fiecare manevră e la risc. Scafandrii ar fi coborât la mare adâncime pentru un alt set de măsurători.

"Căpitanul împingătorului şi ceilalţi operator vor face totul pentru siguranţa oamenilor. Dacă simţim că există un minim risc, atunci operaţiunea se va anula. Pentru a nu risca nimic, am preferat stabilitate. Acestea să fie ancorate atât în mal, cât şi în ancore", a declarat Sorin Rîndaşu, director adjunct Apele Române.

Surse Observator spun că întârzierile au avut legătură și cu probleme birocratice. Administrația Fluvială a Dunării de Jos nu ar fi vrut să semneze pentru ancorarea barjelor de copaci, o soluție propusă de Apele Române. În plus, există și o problemă juridică: navele ar fi putut fi cumpărate legal doar dacă erau noi, însă cele folosite pe brațul Bala sunt vechi și uzate. Iar înțelegerea dintre instituții ar fi fost făcută doar verbal, fără un contract semnat.

Reporter: Ce bani în plus v-ar trebui?

Ionel Irinel Scrioşteanu, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor: Vom calcula şi vom vedea în funcţie de intervenţiile care vor fi necesare. Este o cursă contracronometru.

Primele două barje trebuie ancorate de mal, ca să nu fie duse de curenți. Celelalte două trebuie lipite la centimetru, fără breșe. Împreună, ar urma să blocheze aproape jumătate din brațul Bala. Un plan complicat, pus însă în practică fără pic de transparență.

"Poate să fie (n.r. - măsura) completată şi cu alte elemente. Vagoane, autobuze aruncate în aval de aceste şlepuri, care să constituie şi recif artifical, în amonte sau aval, în jurul acestora", a explicat Adrian Bîlbă, doctor în științe.

Când ar putea fi oprită Centrala de la Cernavodă

Fără aceste măsuri, Reactorul 2 ar fi fost oprit încă de ieri. Detonarea stâncii Pârjoaia a cumpărat doar câteva zile. Atât. Săptămâna viitoare, cel mai probabil, Centrala Nucleară de la Cernavodă va fi oprită din cauza secetei. Asta înseamnă minus 10% din producția de energie a României.