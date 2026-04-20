Urmează o săptămână de frig, apoi vremea se încălzește treptat. Prognoza meteo pentru două săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie anunță pentru intervalul 20 aprilie - 3 mai o perioadă cu variații importante de temperatură, episoade de instabilitate atmosferică și fenomene specifice sezonului de tranziție.

de Denisa Vladislav

la 20.04.2026 , 14:48
La începutul săptămânii, vremea se va răci accentuat în special în nordul, centrul, estul și sud-estul țării, unde valorile termice vor fi cu 5 - 8°C sub mediile climatologice ale perioadei.

Cerul va fi mai mult noros în sud și centru, unde sunt așteptate ploi temporare, iar izolat se pot cumula cantități de apă de 10 - 20 l/mp. În restul teritoriului, ploile vor fi slabe și locale, pe alocuri însoțite de descărcări electrice.

La munte și în zonele deluroase sunt prognozate precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1.600 de metri va ninge, depunându-se strat de zăpadă. Vântul va avea intensificări, mai ales în zona montană, unde rafalele pot depăși 70 - 80 km/h.

Tot în această perioadă, pe arii restrânse, în special în depresiuni, vest, centru și zonele deluroase din sud, se va produce brumă.

În intervalul 23 - 28 aprilie, temperaturile vor avea variații de la o zi la alta, fără o tendință clară de stabilizare. Spre finalul săptămânii, vremea se va încălzi temporar, cu maxime ce pot depăși 18 - 20°C, însă la începutul săptămânii următoare este posibilă o nouă scădere a valorilor termice.

Documente: ANM-Prognoza-2-saptamani-site-260420123056.pdf

