România, măturată de fenomene extreme. Mai multe județe, sub cod galben de furtuni și vijelii

Un Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ va afecta, începând cu ora 12:00, mai multe județe din sud-estul țării.

Vremea rea continuă să afecteze România. 6 județe, sub cod galben de furtuni și vijelii - Shutterstock

Alerta meteo va afecta nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și zona Carpaților Meridionali și de Curbură.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, miercuri, în aceste regiuni vor fi perioade cu averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50...70 km/h) şi căderi de grindină de mici dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp. Potrivit meteorologilor, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în restul regiunilor din partea de sud şi est a ţării.

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Totodată a fost emis un Cod galben de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului pentru vestul țării, până joi. În Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului (viteze de 50...70 km/h) și izolat vijelii, descărcări electrice și averse (15...25 l/mp).

Averse şi descărcări electrice miercuri după-amiaza în Bucureşti

Vremea va fi instabilă în Bucureşti pe parcursul zilei de miercuri, când sunt aşteptate averse, descărcări electrice şi intensificări ale vântului, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Potrivit meteorologilor, în intervalul 10 iunie, ora 10:00 - 11 iunie, ora 9:00, cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza şi seara, când vor fi averse, în medie de 10 - 15 l/mp, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze de 35 - 40 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi cuprinsă între 15 şi 18 grade.

De asemenea, joi, între orele 09:00 şi 21:00, cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în a doua parte a zilei, iar temperatura maximă va fi de 29 - 31 de grade Celsius.

ANM precizează că, în intervalul 10 iunie, ora 12:00 - 21:00, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare o atenţionare meteorologică Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ.