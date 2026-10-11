HARTĂ. Vin ploile și frigul în România. Cod galben în București și mai multe regiuni

România trece de la temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă la o vreme rece și ploioasă. Meteorologii anunță ploi în cea mai mare parte a țării, iar în unele regiuni cantitățile de apă vor fi însemnate. La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile se vor transforma și în lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări, iar în sudul și sud-estul țării este în vigoare un cod galben de ploi.

Potrivit meteorologilor, până marți, 13 octombrie, la ora 10:00, va ploua temporar în toate regiunile. Duminică, precipitațiile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării, urmând ca luni să se concentreze mai ales în jumătatea de sud-est.

Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 15-20 de litri pe metru pătrat și, pe alocuri, vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. În cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Olteniei și în Carpații de Curbură, meteorologii au emis un cod galben de ploi însemnate cantitativ. Aici, se vor acumula 20-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat se poate ajunge la 40-50 de litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla cu rafale de 45-50 km/h, local în est, sud-est și în extremitatea de sud-vest a țării. La munte, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor ajunge la 70-90 km/h.

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Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea se va schimba semnificativ de luni. Dacă duminică temperaturile maxime vor ajunge la 28-29 de grade Celsius, iar cerul va fi mai mult senin în timpul zilei, spre seară se va înnora și va începe să plouă.

Luni, temperaturile vor scădea brusc, până la 15-16 grade Celsius. Cerul va fi noros, iar ploile vor fi prezente în cea mai mare parte a intervalului, cu acumulări de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de până la 45 km/h.

Noaptea, temperaturile minime vor coborî la 9-10 grade Celsius. Codul galben de ploi pentru București și Ilfov este valabil de luni, 12 octombrie, ora 10:00, până marți, 13 octombrie, ora 10:00.