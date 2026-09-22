O româncă a pierdut aproape 60.000 de € din banii iubitului la jocuri de noroc. Bărbatul a dat-o în judecată

Potrivit procurorilor din Torino, femeia ar fi primit bani și bijuterii de la bărbat după ce i-ar fi cerut ajutor financiar de mai multe ori. Avocații ei spun însă că bărbatul i-a dat banii de bunăvoie și că știa că femeia juca la jocuri de noroc.

O relație sentimentală s-ar fi transformat, potrivit acuzării, într-un șir de cereri de bani, promisiuni și investiții care nu au mai fost făcute. Cazul a ajuns în fața Tribunalului din Torino, unde o femeie de aproximativ 30 de ani, de naționalitate română, este judecată pentru înșelăciune. Ea a fost reclamată de un bărbat de 55 de ani din Torino, cu care a avut o relație.

Potrivit anchetatorilor de la Parchetul din Torino, în aproximativ șase luni, între iunie și noiembrie 2022, femeia ar fi obținut în total 58.500 de euro, sub formă de bani și bijuterii. Procurorii susțin că aceasta s-ar fi folosit de relația sentimentală și ar fi declarat, de-a lungul timpului, că are probleme financiare.

Pentru ce i-ar fi cerut bani femeia la început

La început, femeia i-ar fi cerut bani pentru a-și ajuta bunica bolnavă și pentru a achita unele datorii. Ulterior, ar fi apărut planuri mai ambițioase, printre care cumpărarea unui restaurant în Torino și achiziționarea unui teren.

Articolul continuă după reclamă

Proiectul restaurantului ar fi fost chiar oficializat și ar fi trebuit să reprezinte, cel puțin potrivit celor prezentate bărbatului, începutul unei afaceri pe care cei doi urmau să o construiască împreună.

Bărbatul de 55 de ani ar fi continuat să îi ofere bani și ar fi ajuns să pună la dispoziție inclusiv bijuteriile familiei, care au fost amanetate pentru a obține alte sume de bani. Atunci când resursele financiare s-ar fi terminat, s-ar încheiat și relația.

Cum au fost folosiţi banii

Procurorii consideră că toate aceste episoade au făcut parte din același plan și o acuză pe femeie de înșelăciune. Unul dintre aspectele importante ale anchetei este legat de modul în care au fost folosiți banii. Potrivit documentelor acuzării, cel puțin o parte importantă din sume nu ar fi fost folosită în scopurile despre care i se vorbise bărbatului, ci ar fi ajuns la jocuri de noroc, inclusiv la păcănele și pariuri.

Apărarea prezintă însă o versiune complet diferită a situației. Avocații susțin că între cei doi a existat o relație sentimentală reală și că bărbatul de 55 de ani a ales de bunăvoie să își ajute financiar partenera.

Potrivit acestei versiuni, unele dintre sume ar fi fost împrumuturi, pe care femeia se angajase să le restituie, în timp ce altele ar fi fost pur și simplu cadouri. Apărarea susține că nici bijuteriile nu ar fi fost obținute prin înșelăciune.

Ce susţin avocaţii femeii

Avocații femeii mai spun că bărbatul știa despre dependența ei de jocurile de noroc și că, în unele situații, chiar ar fi însoțit-o în sălile de jocuri. Din acest motiv, apărarea susține că banii nu ar fi fost obținuți prin minciuni sau înșelăciune, ci ar fi fost oferiți cu acordul bărbatului de 55 de ani.

Tot potrivit apărării, relația dintre cei doi ar fi început inițial într-un context în care femeia era plătită, iar ulterior s-ar fi transformat într-o relație sentimentală adevărată.

După depunerea plângerii, cele două părți ar fi ajuns la o înțelegere pentru rezolvarea problemei financiare. Femeia s-ar fi angajat să restituie banii, însă, după ce ar fi plătit două rate de câte 1.000 de euro, nu ar mai fi putut fi contactată.

Cazul a ajuns astfel în instanță. Femeia este judecată pentru înșelăciune și, până în prezent, nu s-ar fi prezentat la termenele de judecată.

Următoarea audiere este programată pentru 26 noiembrie. Instanța urmează să stabilească dacă în spatele relației a existat într-adevăr un plan prin care femeia urmărea să obțină bani sau dacă, așa cum susține apărarea, a fost vorba despre o relație sentimentală în care bărbatul a oferit ajutorul financiar de bunăvoie.