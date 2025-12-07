Porcul e vedetă la Gheorgheni, în judeţul Harghita. Ceaune uriașe și preparate tradiționale au transformat centrul orașului într-o bucătărie în aer liber. Atât localnicii, cât şi turiştii, ademeniţi de mirosul mâncării, s-au oprit să guste din specialitățile pregătite la Festivalul Pomana Porcului.

La Gheorgheni, tradiția a fost din nou la loc de cinste.

"Vrem să arătăm că tradiţiile merg mai departe pentru că e vorba de un cârnat tradiţional ardelenesc, gustul de casă, condimente adevărate aşa cum le cunoaştem de la bunicii noştri", spune Gabriela Palfi, participant.

Localnicii s-au întrecut în preparate tradiționale, respectând obiceiul tăierii porcului. Mesele încărcate şi mirosul inconfundabil de carne au atras imediat localnici și turiști.

"Am venit azi aici o echipă mare de oameni cu 150 de m de cârnaţi, pregătiţi înainte bineînţeles, dar prăjiţi azi deodată 150 de m pe acest grill uriaş care se află în spatele meu. Primul venit, primul servit. Va dura cam o jumătate de oră până se termină", spune Gabriela Palfi, participant.

Ceaunele în care s-au pregătit tocăniţa sau ciorba de perişoare au fost şi ele vedete în festival.

"Ceaunul este de 680 de l, pregătim tocăniţa măcelarului cu castraveţi muraţi. Conţine ăsta 60 de kg de ciolan, 60 de kg de carne, 58 de kg de cârnaţi picanţi şi normali. 40 de kg de ceapă, o jumătate de kg de paprika ungurească", spune Tiberiu Făgărăşeani, bucătar.

"După tăierea porcului, noi aşa facem o ciorbă de perişoare care se face cu zeamă de varză", spune Levente Gaspar, bucătar.

Localnicii s-au putut bucura de toate bunătăţile în schimbul a 20 de lei, bani care vor fi donați către diferite organizații, ca ajutor pentru comunitate.

Festivalul a ajuns la a 14-a ediţie şi este considerat cel mai mare eveniment culinar al iernii din Harghita.

