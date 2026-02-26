În Postul Mare, Papa Leon face un apel la.... detoxifiere tehnologică şi ne îndeamnă să închidem telefoanele pentru a face loc meditaţiei.

Suveranul pontif a îndemnat credincioșii să parcurgă acest drum prin rugăciune, post și acte de milostenie, nicidecum prin likeuri şi scroll nesfârşit pe reţelele sociale.

"Să creăm spațiu pentru liniște, închizând pentru o vreme televizoarele, radiourile și telefoanele mobile. Să medităm asupra Cuvântului lui Dumnezeu, să ne apropiem de taine și să ascultăm vocea Duhului Sfânt care ne vorbește în inimă", spune Papa Leon.

Liderul Bisericii Catolice spune că zgomotul notificărilor și dependența de ecrane ne îndepărtează tot mai mult de esența spirituală. Papa Leon a transmis instrucțiuni clare și pentru cler. Acesta le-a cerut preoților să nu mai folosească inteligența artificială în scrierea discursurilor, în goana după popularitate și "like-uri" pe rețelele sociale.

