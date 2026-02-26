Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Papa Leon face apel la detoxifiere tehnologică: "Să ascultăm vocea Duhului Sfânt"

În Postul Mare, Papa Leon face un apel la.... detoxifiere tehnologică şi ne îndeamnă să închidem telefoanele pentru a face loc meditaţiei.

de Redactia Observator

la 26.02.2026 , 18:28

Suveranul pontif a îndemnat credincioșii să parcurgă acest drum prin rugăciune, post și acte de milostenie, nicidecum prin likeuri şi scroll nesfârşit pe reţelele sociale.

"Să creăm spațiu pentru liniște, închizând pentru o vreme televizoarele, radiourile și telefoanele mobile. Să medităm asupra Cuvântului lui Dumnezeu, să ne apropiem de taine și să ascultăm vocea Duhului Sfânt care ne vorbește în inimă", spune Papa Leon.

Liderul Bisericii Catolice spune că zgomotul notificărilor și dependența de ecrane ne îndepărtează tot mai mult de esența spirituală. Papa Leon a transmis instrucțiuni clare și pentru cler. Acesta le-a cerut preoților să nu mai folosească inteligența artificială în scrierea discursurilor, în goana după popularitate și "like-uri" pe rețelele sociale. 

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

papa leon meditatie rugaciune
Înapoi la Homepage
Povestea fabuloasă a fraţilor Pavăl! De la un chioşc de 16 mp la o afacere de miliarde de euro şi achiziţia Carrefour România
Povestea fabuloasă a fraţilor Pavăl! De la un chioşc de 16 mp la o afacere de miliarde de euro şi achiziţia Carrefour România
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”
Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!”
Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!”
Cine e actorul suspectat de DIICOT că ar fi unul dintre liderii reţelei de droguri de la clubul The Buddhist. S-au găsit sacoşe cu bani
Cine e actorul suspectat de DIICOT că ar fi unul dintre liderii reţelei de droguri de la clubul The Buddhist. S-au găsit sacoşe cu bani
EXCLUSIV. Dorian Popa, primele declarații după ce a fost condamnat la opt luni de închisoare!
EXCLUSIV. Dorian Popa, primele declarații după ce a fost condamnat la opt luni de închisoare!
Comentarii


Întrebarea zilei
Le daţi liber copiilor la tehnologie?
Observator » Ştiri economice » Papa Leon face apel la detoxifiere tehnologică: "Să ascultăm vocea Duhului Sfânt"