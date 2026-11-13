A trecut de la benzină la electric și spune că plătește de 5 ori mai puțin: "Eu o încarc acasă"

Mașinile electrice îi pot scuti pe șoferi de cheltuieli serioase. Încărcarea bateriei costă de până la trei ori mai puțin decât un plin de benzină sau motorină, iar la service facturile sunt cu 40% mai mici. O arată un studiu realizat în Franța, care a calculat cât poate economisi o familie dacă renunță la mașina diesel și trece la una electrică.

Tiberiu are maşină electrică de doi ani. Înainte a condus atât o maşină pe benzină, cât şi una hibridă. Cel mai mult a simtit schimbarea în portofel.

"Putem să vorbim de trei, patru sau chiar cinci ori mai ieftin. Eu o încarc acasă sau la birou. Transformându-l în litri de benzină, ar fi echivalentul a 1,7 litri pe suta de kilometri. Iarna merg undeva la 200-250 de kilometri, iar vara merg undeva la 350-400 de kilometri cu ea", a explicat Tiberiu Arsene, proprietarul unei mașini electrice.

Un studiu realizat în Franța arată că o familie care renunță la un diesel vechi pentru o mașină electrică nouă poate ajunge să plătească de trei ori mai puțin pentru energie în fiecare lună. Calculul este făcut pentru o familie care parcurge aproximativ 1.000 de kilometri lunar și încarcă în principal acasă. La stațiile rapide, tarifele pot schimba însă socoteala. De exemplu, pentru 100 de kilometri, mașina lui Tiberiu consumă 15 kilowați-oră.

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Dacă o încarcă acasă, plătește aproximativ 20 de lei. La o stație publică, aceeași cantitate de energie îl costă aproape 38 de lei. Prin comparație, un șofer care are o mașină pe benzină, cu o putere similară, de 150 de cai putere, cheltuiește aproximativ 90 de lei pentru aceeași distanță. Cu o maşină pe motorină, care consumă totuşi mai puţin, costul ajunge la 65 de lei.

"Nu am avut niciodată o problemă cu rețeaua de încărcare, peste tot găsești stații și, dacă nu găsești stații și ești într-un sat, tot are cineva o priză", a mai spus Tiberiu Arsene.

Cât economisesc proprietarii de mașini electrice la revizii și reparații

Un alt avantaj apare când mașina ajunge în service.

"Și când vine vorba de întreținere, mașinile electrice sunt mai prietenoase cu buzunarul șoferilor. Costurile de service sunt, în medie, cu 40% mai mici față de cele ale mașinilor pe benzină sau motorină. Asta pentru că nu au nevoie de schimburi de ulei și au mai puține piese care se pot defecta. În plus, frânele se uzează mai greu datorită sistemului de recuperare a energiei", a explicat Ana Grigore, reporter Observator.

"Fără costuri, fără service absolut deloc, fără revizii, totul e ok. Aveam o benzină de doi litri, costurile sunt undeva, cu rentul versus carburantul, undeva la 30%", a povestit un șofer de mașină electrică.

Interesul pentru electrice a crescut și pentru că oferta nu mai este limitată la câteva modele scumpe.

"Simțim cererea tot mai mare. Oferta pe piață pentru mașini electrice este tot mai variată și vorbim despre mașini care pornesc de la 20.000 de euro. De asemenea, vin cu echipamente foarte complexe încă din standard. Mașina electrică a început să fie folosită și pentru drumuri mai lungi", a explicat Cristian Chirac, director comercial.

Interesul pentru electrice se vede și în statistici. Aproape 7.900 de mașini electrice noi au fost înmatriculate în primele nouă luni ale anului, cu peste 45% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.