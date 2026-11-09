Schema prin care 47 de indivizi ar fi furat curent pentru maşini electrice, de la staţiile PPC Blue

Autorităţile au descoperit o reţea formată din 47 de persoane, care ar fi păcălit aplicaţia PPC Blue pentru a încărca maşini electrice fără să plătească. Suspecţii ar fi creat peste 1.100 de conturi false şi ar fi produs un prejudiciu de aproape 160.000 de lei.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de PICCJ, în cadrul operaţiunii ”Jupiter 6”, desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, procurorul de caz din cadrul PICCJ şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Combatere a Infracţiunilor Informatice pun în aplicare, luni, 30 de mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal în care sunt cercetate 47 de persoane, pentru furt şi fals informatic.

Cum au încărcat gratuit maşini electrice de peste 1.100 de ori

”Din probele administrate a reieşit că, în perioada 3 iunie 2025 - 30 septembrie 2025, cele 47 de persoane ar fi fost implicate, în diferite modalităţi, în crearea şi utilizarea frauduloasă a 1.114 conturi de utilizator în aplicaţia PPC Blue, prin folosirea unor date de identificare nereale, respectiv adrese de e-mail temporare, date personale şi coduri numerice personale false, precum şi carduri bancare virtuale emise de furnizori de servicii financiare din afara României”, scrie în comunicat.

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Prin intermediul acestor conturi ar fi fost efectuate 1.114 sesiuni de încărcare a autovehiculelor electrice la staţiile PPC Blue de pe teritoriul României, fără achitarea contravalorii serviciilor prestate, prejudiciul cauzat fiind estimat la 158.355,31 lei.

”Din investigaţii a rezultat că persoanele implicate ar fi exploatat o vulnerabilitate a aplicaţiei mobile, care permitea iniţierea unei noi sesiuni de încărcare în interval de 24 de ore de la prima sesiune, fără solicitarea unei noi autorizări bancare pentru acelaşi cont de utilizator. Modul de operare presupunea iniţierea unei prime sesiuni de încărcare, pentru care era autorizată o tranzacţie de valoare redusă, urmată de întreruperea rapidă a acesteia. Ulterior, era iniţiată o a doua sesiune de încărcare, în cadrul căreia erau consumate cantităţi mult mai mari de energie electrică, fără ca plata serviciilor să mai fie efectuată”, se arată în document.

Prejudiciu de aproape 160.000 lei

Totodată, din cercetări a reieşit că persoanele care creau conturile frauduloase le-ar fi pus ulterior la dispoziţia altor persoane, în vederea utilizării acestora pentru încărcarea mai multor autovehicule electrice, în schimbul unor sume de bani mai mici decât tarifele practicate de operatorul serviciului.

Potrivit procurorilor, activitatea infracţională ar fi fost organizată prin intermediul platformei de comunicare WhatsApp, iar plăţile aferente energiei electrice consumate ar fi fost realizate prin intermediul unor aplicaţii de transfer de bani.

În cauză, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de 47 de persoane, pentru furt şi fals informatic. Cele 30 de percheziţii domiciliare au drept scop documentarea activităţii infracţionale precum şi descoperirea şi ridicarea mijloacelor materiale de probă.