Nicuşor Dan, despre participarea la Consiliul pentru Pace: Suntem încă în discuții cu partea americană

Președinele Nicușor Dan participă joi la summitul informal al UE, convocat de Antonio Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei. Înaintea întrunirii, şeful statului a declarat că nu a luat încă o decizie cu privire la participarea la prima şedinţă a Consiliului pentru Pace, din 19 februarie, fiind încă discuţii cu partea americană.

"Pe extern, cu puține nuanțe, oamenii sunt de acord că Europa trebuie să facă acorduri comerciale: India, Mercosur. O chestiune foarte discutată și importantă pentru România e prețul energiei. (...) Noi suntem printre țările care doresc ca procesul de tranziție la energia verde să fie mai lent.

Rețelele să poată să permită o piață unică de energie pentru că există discontinuități și taxele pe emisiile de carbon care ridică prețul pe energie.Dorința tuturor e ca procesul de simplificare să meargă cât mai repede", a declarat Nicuşor Dan, înainte de summitul UE.

Întrebat ce pune România pe masă la acest Consiliu European, Nicuşor Dan a răspuns că nu trebuie să ne sperie ideea unei "Europe cu mai multe viteze".

"Europa cu mai multe viteze înseamnă reuniuni de țări care se coordonează ca să pună împreună o ideea pe masa consiliului. Nu trebuie să avem o îngrijorare. Preocupările nostre sunt două mari: prețul energiei și foarte important când vom avea banii pe competitivitate în bugetul multianual împărțirea banilor să se facă și pe criterii geografice ca să nu adâncim decalajele.

Nu există vreo intenție la nivel de reglementare în interiorul UE pentru regimuri diferite între țări. Există coordonări între țări, cum a fost ședința dinainte, în care țări mai interesate de prelungirea tranziției verzi s-au pus de acord".

Va participa România la Consiliul pentru Pace?

"Suntem încă în discuții cu partea americană și care e formatul discuției și cum poate participa România ca observator. În funcție de discuțiile cu partea americană, decidem dacă mergem sau nu. Probabil în această săptămână", a declarat preşedintele.

Şeful statului a precizat că în acest moment "nu putem să fim decât observatori" deoarece carta Consiliului e încă în analiză. "După cum știți, situația din Gaza e importantă pentru Europa. România are tradițional relații și cu Israelul și cu țările arabe, deci contează pentru noi să fim acolo, dar contează în ce formă".

