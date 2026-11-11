O clipă de neatenţie poate schimba destine. La Braşov, o familie trece printr-o tragedie cumplită: bebeluşul de numai trei luni a murit după ce maşina în care se afla a ajuns pe contrasens şi s-a izbit violent de un autocamion.

În autoturism se aflau patru persoane, fiind necesară intervenția echipajului de descarcerare pentru extragerea a trei dintre acestea. Aceştia au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale. Din nefericire, pentru al patrulea pasager, bebeluşul de numai trei luni nu s-a mai putut face nimic. În ciuda eforturilor disperate ale medicilor, micuţul a murit.

Impactul a fost devastator. Toţi au fost prinşi între fiarele contoriasionate ale vehicului.

Totul s-a întâmplat după ce autoturismul a pătruns pe contrasens şi s-a izbit de un autocamion care circula regulamentar. În urma impactului, maşina a fost proiectată în afara părţii carosabile.

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Victimele care au ajuns la spital au vârste cuprinse între 22 şi 35 de ani. Poliştiştii trebuie să pună cap la cap acum întreg filmul tragediei.