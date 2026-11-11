Poveşti uitate, talent şi emoţie, adunate sub acelaşi acoperiş! Pentru prima dată, peste două secole de artă creată de femei prind viaţă într-o expoziţie specială, la Bucureşti. Picturi şi sculpturi semnate de artiste românce, unele prea puţin cunoscute, sunt readuse în lumina reflectoarelor. Printre ele, o surpriză aparte: o lucrare realizată chiar de Regina Maria, care ascundea o mare pasiune pentru pictură.

Au creat, au pictat şi au influențat generaţii, dar multe artiste românce au rămas uitate. Acum, operele lor sunt readuse în prim-plan într-o expoziţie care reuneşte peste două secole de artă.

"Această expoziţie este foarte importantă pentru recuperarea unor nume mari din istoria artei româneşti. Ne ajută să descoperim artiste care au contribuit la formarea artei moderne şi contemporane în România", a declarat Simona Chiş, Art Advisor Artmark.

Opere semnate de Regina Maria, Miliţa Petraşcu şi Geta Brătescu, reunite într-o expoziţie

Romanian Women Artists Across Two Centuries reunește peste două secole de artă creată de femei și readuce în prim-plan artiste românce prea puțin cunoscute. Printre lucrări se află și o pictură semnată de Regina Maria, a cărei pasiune pentru artă este mai puțin cunoscută publicului.

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"Artiste cât mai reprezentative din două secole de creaţie începând cu Regina Maria, cu Miliţa Petraşcu, Geta Brătescu care a fost şi prima artistă care a reprezentat România la Bienala de la Veneţia", a adăugat Simona.

"Părerea mea despre expoziţie este variată. 200 de ani de artă, o mulţime de genuri. Este ceva pentru fiecare. În primul rând datorită varietăţii, şi cred cu adevărat că toţi vor găsi ceva care îi va încânta. În al doilea rând, cred că ne transmite, ne învaţă despre artistele românce din trecut", a transmis Giles Matthew Portman, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti.

"Toate sunt frumoase, e greu să alegi una. Eu cred că este important să susţinem în special femeile românce. Sunt foarte fericită că putem organiza acest tip de expoziţie", a subliniat Lucie Portman, soţia sa.

Două secole de artă, de la pictură şi sculptură la creaţii contemporane

Selecția continuă cu artiste din generațiile mai tinere, care au transformat experiențele și schimbările vremurilor în propriile forme de expresie. De la pictură la sculptură, expoziția arată cum s-a construit, de-a lungul generațiilor, o parte importantă a patrimoniului artistic românesc.

"Am revenit la copilărie de aia şi se numeşte lucrarea Lumea Copilăriei pentru că este atât de frumoasă, trece pe lângă noi neobservată şi cât suntem copii şi tineri nu ne dăm seama de ce este pe lângă noi, dar m-a marcat şi atunci am revenit cu această lucrare spre bucuria celor mari şi celor mici", a transmis Ana Rus, sculptor.

Expoziția este organizată în colaborare cu Fundația pentru Artă, Natură și Societate și Ambasada Marii Britanii la București. Un demers care aduce în fața publicului artiste prea puțin cunoscute și readuce în discuție locul femeilor în istoria artei.