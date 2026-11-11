România s-a oferit să împartă costurile prezenţei trupelor SUA. Nicuşor Dan: Cred că e un beneficiu reciproc

România a înaintat Administraţiei SUA o ofertă pentru a împărţi costurile prezenţei trupelor americane în ţara noastră, partea română făcând "tot ce putea" în cadrul acestui demers, a declarat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan.

În cadrul conferinţei desfăşurate marţi la Palatul Cotroceni, Nicuşor Dan a făcut referire la rezultatele vizitei efectuate în România de Elbridge Colby, subsecretar pentru Politica de Apărare al SUA, în cadrul căreia partea română a făcut o ofertă de a împărţi costurile prezenţei trupelor americane.

România se oferă să împartă costurile prezenţei trupelor SUA

"După cum ştiţi, este un proces în curs, demarat de administraţia americană, cu nişte termene, pe diferitele etape ale acestui proces. Inclusiv a fost un chestionar foarte amplu, pe care noi l-am trimis înapoi, în urmă cu vreo lună şi jumătate. Evaluarea de către direcţia condusă de domnul Colby s-a terminat.

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Dosarul pentru întreaga Europă a ajuns la Pete Hegseth. Eu cred că am făcut noi, România, însemnând Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, firmele de lobby, tot ce putea să fie făcut pentru ca soluţia să fie cât mai bună pentru România. Ne-am inspirat de la ce fac alţii, de aici şi oferta de a contribui financiar, de a împărţi costurile prezenţei trupelor americane în România. Există şi părţi nepublice: locaţii, echipamente, toate chestiunile astea. Mai departe este o decizie Administraţiei americane. Nu vreau să fac pronosticuri.

Eu cred că România a fost foarte serioasă în acest demers şi, aşa cum am spus-o tuturor oficialilor americani şi cum am spus-o şi în intervenţiile publice, cred că este un beneficiu reciproc, pentru că conceptul cu care operează Administraţia americană este acesta de proiecţie a forţei şi locaţia pe care România o are şi în special baza de la Kogălniceanu este, aşa cum s-a dovedit recent, una foarte bună pentru a proiecta forţa unei armate ca cea americană în mai multe zone din lume: Orientul Mijlociu, estul Mediteranei, inclusiv zone mai îndepărtate", a precizat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan, despre relaţia cu SUA

În cadrul conferinţei de presă, şeful statului a fost întrebat cum evaluează în acest moment relaţia cu Administraţia americană, în contextul rezultatului alegerilor intermediare din Statele Unite, şi dacă parteneriatul strategic româno-american rămâne la fel de solid ca în anii trecuţi.

"Fără îndoială, toate interacţiunile noastre cu Administraţia americană, cu Congresul, au fost (...) nu au avut vreo influenţă ideologică sau vreun partizanat faţă de politica internă americană. Am încercat să explicăm interlocutorilor la toate nivelurile de discuţii, am încercat să explicăm interlocutorilor avantajele acestui parteneriat pentru România şi pentru Statele Unite. De exemplu, vă aduc aminte că, în urmă cu o lună şi jumătate, două, la baza Mihail Kogălniceanu a fost o delegaţie a Congresului, în care au fost doi congresmeni, unul republican, unul democrat", a răspuns preşedintele Nicuşor Dan.

Subsecretarul pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, Elbridge Colby, a efectuat, în urmă cu o săptămână, o vizită la Bucureşti, ocazie cu care a avut întrevederi cu preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Luca Niculescu.