Costumele de groază, dovlecii luminați și dulciurile sunt câteva dintre simbolurile care definesc Halloween-ul. În 2026, sărbătoarea va avea loc sâmbătă, 31 octombrie, iar tradițiile sale vorbesc despre o istorie care pornește de la vechi obiceiuri europene și ajunge până la petrecerile populare din prezent.

Halloween 2026. Când pică sărbătoarea și ce tradiții respectă oamenii pe 31 octombrie - Arhiva Observator

Halloween-ul a devenit tot mai vizibil și în România, unde petrecerile tematice, costumele și decorațiunile specifice sunt întâlnite în fiecare toamnă. În 2026, sărbătoarea este marcată pe 31 octombrie, într-o zi de sâmbătă. Puțini dintre cei care participă la evenimente cunosc însă originile și semnificațiile unora dintre cele mai populare tradiții.

Când este Halloween în 2026

Halloween este sărbătorit în fiecare an pe 31 octombrie, în ajunul Zilei Tuturor Sfinților, marcată în calendarul creștin occidental pe 1 noiembrie. În 2026, sărbătoarea pică sâmbătă, astfel că petrecerile și evenimentele tematice pot fi organizate pe parcursul întregului weekend.

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Deși este asociat în special cu Statele Unite ale Americii, Halloween este marcat și în alte țări, prin evenimente dedicate, decoruri tematice și activități pentru copii.

Care sunt originile sărbătorii de Halloween

Originile Halloween-ului sunt legate, în parte, de Samhain, o sărbătoare celtică ce marca sfârșitul sezonului recoltelor și începutul perioadei întunecate a anului. În tradițiile asociate acestei sărbători, trecerea dintre anotimpuri era legată simbolic de lumea spiritelor.

De-a lungul timpului, obiceiurile populare s-au împletit cu tradițiile creștine și cu influențele culturale din diferite regiuni. Halloween-ul modern a căpătat formele cunoscute astăzi, cu deghizări, decorațiuni, dulciuri și petreceri tematice.

De ce se sculptează dovleci de Halloween

Dovleacul sculptat, luminat din interior și decorat cu o față înfricoșătoare, este unul dintre simbolurile cele mai cunoscute ale Halloween-ului. Tradiția este asociată cu felinare realizate inițial din napi sau alte legume, practicate în anumite regiuni ale Insulelor Britanice și ale Irlandei.

Odată cu răspândirea obiceiului în America de Nord, dovleacul a devenit alegerea preferată, fiind mai ușor de sculptat și disponibil în sezonul de toamnă. Astăzi, dovlecii decorați sunt folosiți atât pentru ornamentele din case, cât și pentru amenajarea vitrinelor, grădinilor și spațiilor destinate petrecerilor.

Cele mai cunoscute tradiții de Halloween

Printre obiceiurile asociate cu Halloween se numără costumele tematice. Copii și adulți se deghizează în vrăjitoare, vampiri, fantome, schelete sau personaje din filme.

„Trick-or-treat”, copiii merg din ușă în ușă și cer dulciuri, folosind expresia tradusă adesea prin „ne dați ori nu ne dați”.

Dovlecii sculptați care sunt transformați în felinare și așezați la ferestre, la intrarea în case sau în grădini.

Petrecerile tematice. Sunt organizate concursuri de costume, jocuri și seri cu decoruri inspirate din povești de groază.

Decorațiunile înfricoșătoare. Pânzele de păianjen artificiale, liliecii, fantomele și luminile portocalii sunt folosite pentru a crea atmosfera specifică.

Cum este sărbătorit Halloween-ul în România

În România, Halloween-ul este marcat mai ales prin petreceri organizate în cluburi, restaurante, școli sau spații de divertisment. Magazinele și centrele comerciale pregătesc uneori decorațiuni și activități tematice, iar copiii participă la evenimente în care se costumează și primesc dulciuri.

Sărbătoarea nu are același statut tradițional în România ca în unele țări occidentale, însă a devenit vizibilă în ultimii ani prin influența culturii populare și a evenimentelor tematice. Pentru multe familii, este o ocazie de a organiza activități creative, de a sculpta dovleci și de a petrece timp împreună.