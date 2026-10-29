HiSky și-a achitat datoria către ROMATSA. Zborurile vor continua fără restricții de la 1 noiembrie

Compania aeriană HiSky anunță că a achitat obligațiile de plată restante către ROMATSA, după ce a fost notificată că serviciile de navigație aeriană urmau să fie sistate începând cu 1 noiembrie 2026. Operatorul precizează că situația a fost clarificată, iar activitatea se desfășoară în condiții normale, fără restricții operaționale generate de această problemă.

HiSky şi-a plătit datoria către Romatsa şi va continua să opereze zboruri de la 1 Noiembrie - Sursa: Profimedia

HiSky a transmis că notificarea primită pe 29 octombrie privind sistarea serviciilor de navigație aeriană de terminal nu mai produce efecte, după reluarea plăților și confirmarea oficială din partea ROMATSA.

"Referitor la notificarea ROMATSA, precizăm că a fost vorba despre o situație de natură comercială, legată de derularea obligațiilor contractuale, care a fost între timp clarificată. Plățile au fost reluate, iar ROMATSA a confirmat oficial suspendarea deciziei de sistare a furnizării serviciilor de navigație aeriană. Prin urmare, activitatea HiSky se desfășoară în condiții normale, fără restricții operaționale generate de această situație", a transmis compania aeriană HiSky.

Compania a oferit explicații și cu privire la programul zborurilor transatlantice pentru sezonul de iarnă 2026-2027. HiSky spune că a făcut optimizări ale orarului de operare, în principal din cauza creșterii semnificative a prețului combustibilului de aviație.

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Potrivit operatorului, prețul combustibilului a depășit pragul de 1.000 de dolari pe tonă, ceea ce ar face mai costisitoare menținerea frecvențelor de zbor stabilite inițial. Compania avertizează că aceste costuri suplimentare s-ar putea reflecta în tarifele biletelor, care ar putea depăși 1.000 de dolari și ar deveni astfel mai puțin atractive pentru pasageri.

"În ceea ce privește programul zborurilor transatlantice pentru sezonul de iarnă 2026–2027, HiSky a efectuat o serie de optimizări ale orarului de operare, determinate în principal de creșterea semnificativă a costurilor combustibilului de aviație, al cărui preț a depășit pragul de 1.000 USD pe tonă. În aceste condiții, menținerea frecvențelor inițiale ar genera costuri operaționale ridicate, care s-ar reflecta direct în prețul biletelor, acestea putând depăși 1.000 USD și devenind astfel mai puțin atractive pentru pasageri. Prin urmare, am adaptat frecvențele de zbor și am optimizat programul de operare în anumite perioade, astfel încât să menținem un echilibru între eficiența operațională și oferirea unor tarife competitive", a mai transmis compania aeriană.

HiSky susține că modificările programului de zbor au fost determinate de evoluția costurilor de operare și au ca scop menținerea unor tarife competitive pentru pasageri.