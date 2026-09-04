Val de erori pe marile platforme AI. ChatGPT, Gemini, Claude şi Grok au picat simultan, în toată lumea

Mai multe dintre cele mai cunoscute platforme de inteligență artificială au întâmpinat probleme joi, în mai multe țări. ChatGPT, Gemini, Claude și Grok au înregistrat mii de raportări din partea utilizatorilor, iar cea mai afectată platformă a fost ChatGPT, potrivit datelor DownDetector.

Un ecran de smartphone care conține diverse pictograme de aplicații AI - Shutterstock

Conform acestui portal, care monitorizează astfel de incidente, mii de utilizatori au raportat întreruperi ale serviciului de chatbot în peste 70 de țări, scrie Agerpres.

Platforma cea mai afectată a fost ChatGPT, întrucât, potrivit DownDetector, aproape 38.000 de utilizatori din Statele Unite au raportat probleme la ora locală 11:00 (15:00 GMT).

ChatGPT, cea mai afectată platformă

Datele de pe același site web indică faptul că 80% dintre problemele raportate sunt legate direct de chatbot, în timp ce 8% corespund erorilor de funcționare ale asistentului de inteligență artificială al OpenAI specializat în programare și generare de cod, Codex, și 7% în aplicație.

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La rândul său, pagina oficială de stare a sistemului OpenAI afișa o notificare care indica faptul că în prezent "întâmpină probleme" și că există "erori grave în ChatGPT și Codex".

"Am aplicat măsuri corective și monitorizăm recuperarea", se notează în mesajul de pe site.

Probleme și pentru Claude

Între timp, site-ul de stare a sistemului lui Claude indică "erori mari pe mai multe modele".

"A fost implementată o soluție pentru Claude Mythos 5.1, Claude Fable 5.1 și Claude Opus 5 și monitorizăm recuperarea acestora. Singurele modele afectate momentan sunt Opus 4.8 și Opus 5", se menționează în mesaj.

În ceea ce privește acest site, potrivit DownDetector, vârful incidentelor a avut loc la ora locală 10:56, când 1.417 utilizatori au raportat probleme în Statele Unite.

Erori raportate și la Grok și Gemini

Cât despre Grok, cele mai mari probleme au apărut la 9:45, cu 1.400 de raportări pe DownDetector.

În fine, Gemeni a înregistrat un vârf de incidente la ora locală 11:03, cu 435 de sesizări, potrivit portalului de specialitate.