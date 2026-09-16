5 persoane, acuzate că pregăteau asasinate în SUA și Europa pentru serviciile secrete ruse. Cum opera gruparea

O rețea despre care autoritățile americane susțin că este coordonată de serviciile de informații ruse ar fi încercat să organizeze asasinate și atacuri în mai multe țări, inclusiv în SUA. Cinci persoane au fost puse sub acuzare, iar procurorii spun că membrii rețelei au recrutat oameni și le-au oferit zeci de mii de dolari pentru a ucide ținte considerate adversari ai Rusiei.

Vladimir Putin alături de Sergey Naryshkin, directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei - Profimedia

Procurorul federal pentru Districtul de Sud al New Yorkului, Jamie McDonald, procurorul general al Statelor Unite, Todd Blanche, procurorul general adjunct pentru securitate națională, John A. Eisenberg, directorul FBI, Kash Patel, precum și responsabili ai birourilor FBI din New York și Washington au anunțat desecretizarea acuzațiilor formulate împotriva a cinci persoane care ar fi lucrat pentru serviciile de informații ale Federației Ruse și ar fi organizat atacuri și asasinate în mai multe țări, inclusiv în Statele Unite.

Potrivit rechizitoriului desecretizat, rețeaua ar fi plătit sau ar fi încercat să plătească persoane din Statele Unite și din alte țări pentru a efectua misiuni de supraveghere înaintea unor atacuri și asasinate țintite. De asemenea, membrii rețelei ar fi recrutat persoane pentru a comite sau a încerca să comită acte de terorism împotriva infrastructurii civile și militare din țări europene considerate aliate sau apropiate de Ucraina.

Cei cinci inculpați sunt în continuare în libertate

"Nu vom tolera eforturile de finanțare a activităților teroriste și actele de violență, în special atunci când acestea sunt comandate de actori statali și ajung pe teritoriul Statelor Unite", a declarat procurorul federal Jamie McDonald.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit acestuia, inculpații, despre care anchetatorii susțin că lucrau pentru serviciile de informații ruse, ar fi conspirat pentru a provoca distrugeri și haos în mai multe regiuni ale lumii, inclusiv în Statele Unite.

Procurorul general Todd Blanche a declarat că autoritățile americane urmăresc să împiedice adversarii Statelor Unite să comită acte de violență și terorism pe teritoriul american.

"Este responsabilitatea noastră să îi oprim pe adversarii Americii să dezlănțuie violență și teroare pe teritoriul american. Iar exact asta facem", a declarat Blanche.

Procurorul general adjunct pentru securitate națională, John A. Eisenberg, a afirmat că inculpații ar fi făcut parte dintr-o rețea internațională de asasinate care ar fi ajuns și în Statele Unite. Potrivit acestuia, membrii rețelei ar fi încercat să recruteze cetățeni americani și străini pentru a comite asasinate la ordinul Kremlinului.

FBI susține că membrii serviciilor de informații ruse și colaboratorii acestora ar fi conspirat pentru a intimida, amenința sau ucide persoane aflate în Statele Unite și în alte țări.

"FBI a perturbat această operațiune printr-o muncă susținută și printr-o cooperare strânsă între instituțiile implicate", a declarat James C. Barnacle Jr., directorul adjunct al biroului FBI din New York.

Rețeaua ar fi funcționat cel puțin din 2024

Potrivit rechizitoriului, cel puțin din 2024, o rețea de persoane care ar fi lucrat pentru serviciile de informații ruse ar fi organizat sau ar fi încercat să organizeze atacuri și asasinate în mai multe țări, inclusiv în Statele Unite.

Anchetatorii americani susțin că rețeaua reprezintă una dintre componentele aparatului rus destinat desfășurării unor operațiuni externe, inclusiv asasinate. Țintele ar fi fost, în trecut, disidenți și transfugi ruși, iar mai recent persoane și țări percepute ca fiind aliate Ucrainei.

În ultima perioadă, membrii rețelei ar fi încercat să recruteze mai multe persoane din Statele Unite pentru a supraveghea și ucide ținte aflate pe teritoriul american.

Trei dintre inculpați sunt prezentați în rechizitoriu drept membri de rang înalt ai rețelei.

Este vorba despre Yuri Khrameev, cunoscut și drept "Colonelul Yuri", fost colonel în serviciile de informații ruse, care ar fi participat la recrutarea unor persoane pentru asasinarea unor presupuşi disidenți ruși.

Al doilea este Kirill Khrameev, ofițer al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, FSB, și fiul lui Yuri Khrameev.

Al treilea este Oemis Romagoza Durruthy, cetățean cubanez și membru influent al diasporei cubaneze din Rusia, despre care anchetatorii susțin că ar fi coordonat atacuri pentru rețeaua rusă.

Ceilalți doi inculpați sunt Yaidel Delgado Suarez, cunoscut sub numele de „Viking”, despre care anchetatorii spun că ar fi recrutat sau ar fi încercat să recruteze mai multe persoane din Statele Unite, și Angel Eduardo Castro, care ar fi participat împreună cu Suarez la recrutarea unor persoane din SUA pentru a supraveghea și încerca să ucidă un disident rus important care locuiește în Statele Unite.

40.000 de dolari pentru uciderea unui disident rus

Potrivit rechizitoriului, în această vară, rețeaua ar fi recrutat o persoană care locuiește în Statele Unite pentru a supraveghea și ucide un disident rus despre care membrii rețelei credeau că se află în SUA.

Yaidel Delgado Suarez i-ar fi trimis persoanei recrutate două locații asociate cu ținta și i-ar fi oferit instrucțiuni detaliate pentru efectuarea supravegherii. Pentru această operațiune, i-ar fi promis între 1.000 și 1.500 de dolari.

Persoana recrutată ar fi efectuat supravegherea și ar fi transmis mai departe fotografii și videoclipuri cu locațiile asociate disidentului.

Ulterior, Suarez și Angel Eduardo Castro i-ar fi oferit 40.000 de dolari pentru a-l "face să dispară" pe disident.

Când acesta ar fi spus că nu dorește să comită personal asasinatul, cei doi l-ar fi întrebat dacă știe „pe cineva care poate face treaba”.

Suarez ar fi afirmat, de asemenea, că are „oameni în Mexic” care ar putea comite asasinatul.

Anchetatorii susțin că Suarez ar fi încercat să recruteze și alte persoane din Statele Unite pentru operațiuni de supraveghere și asasinate și le-ar fi oferit sume importante de bani.

Un alt plan: 25.000 de dolari pentru uciderea unui om din Lituania

Potrivit rechizitoriului, tentativa de asasinare din Statele Unite ar fi fost doar cea mai recentă operațiune atribuită rețelei.

În 2025, membrii acesteia ar fi recrutat un cetățean american pentru a supraveghea și ucide o persoană aflată în Lituania, descrisă drept un „om rău” care „spunea minciuni despre Rusia”.

Kirill Khrameev l-ar fi recrutat inițial pe cetățeanul american și i-ar fi cerut să meargă la adresa presupusei victime și să facă fotografii. Pentru această misiune, i-ar fi promis 200 de dolari.

Ulterior, Kirill Khrameev i l-ar fi prezentat pe tatăl său, Yuri Khrameev, despre care ar fi spus că este „șeful” său și „colonel”.

Yuri Khrameev i-ar fi oferit aproximativ 25.000 de dolari pentru a ucide victima și i-ar fi spus că aceasta trebuia eliminată pentru că „răspândea mizerii despre țara mea” și „distorsiona istoria”.

Potrivit anchetatorilor americani, Khrameev i-ar fi trimis recrutului o fotografie a victimei și i-ar fi spus că aceasta ar putea fi ucisă prin incendiere sau înjunghiere.

După ce cetățeanul american ar fi refuzat să comită asasinatul, Khrameev i-ar fi oferit o „misiune mai simplă”, precum incendierea unui depozit de bunuri sau alimente ori provocarea unui incendiu la o stație electrică.

Potrivit rechizitoriului, Khrameev ar fi precizat că scopul era atacarea „tuturor țărilor care ajută Ucraina” și că oferea „bani serioși pentru muncă serioasă”.

Atacuri atribuite rețelei în Cehia și Lituania

Anchetatorii susțin că rețeaua ar fi recrutat persoane și pentru atacuri în Europa.

Unul dintre membrii-cheie ar fi fost Oemis Romagoza Durruthy, despre care procurorii spun că ar fi coordonat deplasările și logistica operațiunilor.

În iunie 2024, acesta ar fi coordonat un atac la Praga, în Cehia, inclusiv prin transmiterea către un alt participant a unor posibile ținte și prin facilitarea deplasării acestuia.

În septembrie 2024, Durruthy ar fi coordonat un alt atac în Lituania. El ar fi rezervat biletele pentru o persoană implicată în operațiune și ar fi păstrat legătura cu aceasta.

În noiembrie 2025, Durruthy ar fi comunicat cu Yuri Khrameev și ar fi obținut imagini cu una dintre locuințele disidentului rus vizat în Statele Unite. Locația respectivă ar fi fost ulterior supravegheată de persoana recrutată în SUA.

Inculpații riscă până la 20 de ani de închisoare

Yuri Khrameev, în vârstă de 63 de ani, Kirill Khrameev, de 27 de ani, Oemis Romagoza Durruthy, de 35 de ani, Yaidel Delgado Suarez, de 35 de ani, și Angel Eduardo Castro, de 22 de ani, sunt acuzați de conspirație pentru finanțarea terorismului. Această acuzație se pedepsește cu până la 20 de ani de închisoare.

Yuri Khrameev, Suarez și Castro sunt acuzați și de conspirație pentru comiterea unor asasinate la comandă, faptă pentru care pedeapsa maximă este de 10 ani de închisoare.

Autoritățile americane precizează însă că acestea sunt pedepsele maxime prevăzute de lege, iar orice condamnare și pedeapsă vor fi stabilite de un judecător.

Procurorii americani subliniază că cei cinci inculpați beneficiază de prezumția de nevinovăție până când vinovăția lor va fi stabilită definitiv de instanță.