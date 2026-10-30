România, fruntaşă în UE la scumpirea energiei electrice şi a gazelor. Cu cât au crescut preţurile faţă de 2025

România se află pe prima poziţie în topul statelor din Uniunea Europeană care au înregistrat, în primele şase luni din acest an, cea mai mare creştere a preţurilor la energia electrică şi gazele livrate gospodăriilor populaţiei, comparativ cu perioada similară din 2025, potrivit Eurostat, cu un avans de 51,6% la energie, respectiv 9,3% la gaze naturale. La nivelul UE, preţurile medii în primul semestru din 2026 sunt în scădere, raportat la primul semestru din 2025.

România, fruntaşă în UE la scumpirea energiei electrice şi a gazelor. Cu cât au crescut facturile faţă de 2025 - Sursa: Profimedia

"Preţurile energiei electrice pentru gospodării au crescut semnificativ, în primele şase luni din acest an, în România (51,6% faţă de prima jumătate a anului 2025), Irlanda (19,8%) şi Finlanda (18,4%). În schimb, unele ţări au înregistrat scăderi accentuate, în special Danemarca (31,7%) şi Luxemburgul (24,1%)", arată, vineri, Eurostat.

România, Polonia şi Cehia, pe primele poziţii în topul scumpirilor la energia electrică

Exprimate în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS), preţurile cele mai ridicate au fost înregistrate în România (46,9 la 100 kWh), Polonia (41,1) şi Cehia (34,3). Cele mai mici preţuri au fost raportate în Malta (13,8), Ungaria (14,7) şi Luxemburg (15,5).

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În prima jumătate a anului 2026, preţurile medii ale energiei electrice pentru gospodăriile din UE au scăzut cu 2,2%, ajungând la 0,28 euro, faţă de 0,29 euro pe kWh în a doua jumătate a anului 2025. Preţurile au rămas mult peste nivelurile de dinainte de criza energetică din 2022, arată Eurostat.

În acelaşi timp, taxele şi impozitele au scăzut uşor, ponderea lor în factura finală reducându-se cu 0,5 puncte procentuale, de la 28,9% în a doua jumătate a anului 2025 la 28,4% în prima jumătate a anului 2026.

Un număr de 6 ţări au raportat preţuri de peste 0,30 euro pe kWh, în timp ce 5 ţări au înregistrat preţuri sub 0,20 euro pe kWh.

"Irlanda a raportat cele mai ridicate preţuri la energia electrică, de 0,39 euro pe kWh, fiind urmată de Germania şi Belgia (ambele cu 0,36 euro). În schimb, cele mai mici preţuri au fost observate în Ungaria (0,11 euro), Malta şi Bulgaria (câte 0,13 euro)", conform datelor Eurostat.

România este pe primul loc şi la scumpirea gazelor

În prima jumătate a anului 2026, preţurile medii la gaze pentru gospodăriile din UE au scăzut la 0,11 euro pe kilowatt-oră (kWh). Preţurile s-au redus cu 10,2 % faţă de semestrul al doilea al anului 2025 şi cu 3,5 % faţă de primul semestru al anului 2025.

Acesta este cel mai scăzut preţ mediu al gazelor în UE înregistrat după primul semestru al anului 2022, potrivit datelor Eurostat.

"Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Bulgaria (14,5%), Grecia (11,3 %) şi Spania (10%), în timp ce cele mai mari creşteri au avut loc în România (9,3%), Croaţia (8,9%) şi Slovacia (6,6%)", anunţă Eurostat.

Exprimate în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS), cele mai ridicate preţuri la gazele naturale pentru gospodării au fost observate în Suedia (17,7 la 100 kWh), Portugalia (15,0) şi Ţările de Jos (13,8), în timp ce cele mai mici au fost înregistrate în Ungaria (4,3), Luxemburg (6,6) şi Croaţia (6,8).

În acelaşi timp, Suedia a înregistrat cele mai ridicate preţuri la gaze pentru gospodării, respectiv 0,22 euro pe kWh, fiind urmată de Ţările de Jos (0,16 euro), Franţa şi Portugalia (ambele cu 0,13 EUR). Cele mai mici preţuri au fost înregistrate în Ungaria (0,03 euro pe kWh), Croaţia (0,05 euro), precum şi în România şi Slovacia (ambele cu 0,06 euro), arată Eurostat.