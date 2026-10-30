Planul de "sute de milioane dolari" al BYD în România. Vicepreședintele gigantului chinez, vizită în România

China și Europa caută o consolidare a relațiilor economice, iar România devine o piață tot mai interesantă pentru marii producători asiatici. Un exemplu este BYD, unul dintre cei mai mari producători de mașini electrice din lume. Compania vorbește despre investiții de sute de milioane de dolari în infrastructura de încărcare din România și despre tehnologii care ar putea reduce timpul petrecut la stațiile electrice la doar câteva minute.

Relațiile dintre China și Europa au o istorie îndelungată, iar reprezentanții companiei chineze spun că apropierea dintre cele două regiuni nu se vede doar la nivel diplomatic sau economic, ci și în relațiile dintre oameni. În acest context, Stella Li, vicepreședinte al gigantului BYD, a venit în România. Aceasta a vorbit despre planurile companiei în Europa, dar și despre cum ar putea competiția dintre producători ar putea duce tehnologia la un alt nivel.

"Atunci când vorbim cu oamenii obișnuiți, observăm că europenii sunt foarte apropiați de chinezi. La nivelul populației, există o relație de prietenie. Chiar și în China, încă din școală, de la nivelul liceului și al școlii primare, știm că avem prieteni apropiați în Europa de Est și în România. Aceasta este o istorie pe care o purtăm cu noi încă de la început", a spus Stella Li.

Reprezentantul BYD spune că această apropiere trebuie să se reflecte și în relațiile economice. În opinia sa, China și Europa vor deveni parteneri tot mai importanți una pentru cealaltă, iar colaborarea trebuie să fie una stabilă și de lungă durată.

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"Din punct de vedere politic, așa cum am văzut și în presă, China va fi un partener foarte important pentru Europa, la fel cum Europa va fi un partener important pentru China. Sper ca aceste două regiuni să mențină o relație de afaceri puternică, stabilă și de lungă durată", a adăugat Stella Li.

Pentru BYD, această relație înseamnă și extinderea pe piețele europene. Compania chineză se prezintă drept un gigant tehnologic, cu peste un milion de angajați și investiții importante în cercetare și dezvoltare. Reprezentanții săi spun că tehnologia va avea un rol esențial în transformarea industriei auto, mai ales în contextul trecerii de la motoarele clasice la cele electrice.

Stella Li: "Suntem pregătiți să investim în România"

Iar România este inclusă în planurile de dezvoltare ale companiei. BYD anunță investiții de câteva sute de milioane de dolari în infrastructura de încărcare pentru mașinile electrice. O problemă importantă pentru șoferi rămâne timpul petrecut la stații, iar producătorii încearcă să găsească soluții pentru a-l reduce.

"Suntem pregătiți să investim câteva sute de milioane de dolari în infrastructura de încărcare din România", a mai spus ea.

Compania mizează și pe o tehnologie de încărcare de mare viteză. Potrivit informațiilor prezentate, bateria unei mașini electrice ar putea ajunge de la 10% la 97% în aproximativ nouă minute. O performanță care ar putea schimba experiența șoferilor, mai ales în călătoriile lungi, unde timpul de încărcare este încă unul dintre motivele pentru care unii amână achiziția unei mașini electrice.

Competiția dintre producătorii auto nu se mai duce doar pentru autonomie și preț, ci și pentru viteza de încărcare și dezvoltarea infrastructurii. Iar investițiile anunțate pentru România ar putea aduce țara noastră mai aproape de această transformare a transportului.