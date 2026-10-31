În ultimii ani, preţurile la vin au crescut cu aproximativ 50%, pe fondul costurilor tot mai mari de producţie şi transport. Cramele încearcă să ţină cont de puterea de cumpărare, dar au tot mai puţini clienţi. Vestea bună este că, până la sărbătorile de iarnă, preţurile ar trebui să rămână stabile. Dar până la urmă, ce nu face românul pentru un vin bun și o petrecere reușită de sărbători.

Cel mai mare producător de vinuri din România produce anual în jur de 15 milioane de sticle. În ultima vreme însă, a avut parte de multe provocări.

"De când cu războiul de la graniţa noastră, am avut multe provocări. Mai ales din Ucraina, de unde cumpăram multă sticlă, toate preţurile au început să o ia razna şi atunci ne-am reorientat către alte pieţe. Toate au venit ca o avalanşă, inclusiv forţa de muncă s-a scumpit. Avem costuri logistice tot mai mari şi a trebuit să ne recalibrăm", a declarat Marian Tudoran, somelier.

Producătorii de vinuri au majorat preţurile cu până la 10%

Iar asta a venit la pachet cu majorări de preţ.

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"Preţurile variază de la 20 de lei, până la 100 de lei. Se vând vinurile medii, undeva în jur de 40-50 de lei, sunt cele mai vândute de la noi. Am crescut doar pe partea de inflaţie preţurile. Undeva la 7% scumpire, pe anumite produse", spune somelierul.

La alte crame, scumpirea e şi mai mare.

"O creştere de 10%. Şi asta se datorează costului producţiei fiecărui element. De la sticlă, dop. Avem dopul din ceară. 10% îl putem estima între 6 şi 8-9 lei, de la un an la altul", a explicat Mihai Vlaicu, reprezentant companie de vinuri.

"Avem creşterea legată de acciză, TVA, de curs valutar. Asta impactează mai mult decât materia primă propriu-zisă", a precizat Mihai Duca, vicepreşedintele Asociaţiei Divin.

Vinul s-a scumpit cu 50% în România în ultimii 5 ani, de trei ori mai mult decât în UE

Iar consumul tot scade, cu cel puţin 10%, de la un an la altul.

"Dacă vreau să văd un meci şi să beau un pahar de vin, atunci cobor cu bugetul. Dacă este un eveniment special... ce este sub 50 de lei, nu prea are cum să fie calitativ. Se simte că preţurile au mai crescut", a spus un bărbat.

"Dacă vreau un vin simplu şi lejer, n-o să aloc mai mult de 50-60 de lei. Dacă vreau ceva mai complicat, ar putea să sară de 100 de lei", a spus altă persoană.

Ce se întâmplă cu preţul vinului de sărbători

De sărbători însă, producătorii spun că vom găsi aceleaşi preţuri pentru vin. Sau poate chiar sticle la promoție.

"Am început din timp o promovare a cadourilor pentru clienţi şi am făcut câteva pachete, la acelaşi preţ ca anul trecut", anunţă Mihai Vlaicu.

Vânzările cresc, în perioada sărbătorilor de iarnă, cu 15-20%.