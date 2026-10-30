O companie de transport din Germania caută șoferi curieri cu permis categoria B pentru livrarea coletelor Amazon, oferind salarii brute lunare cuprinse între 2.800 și 3.200 de euro. Posturile sunt disponibile cu normă întreagă, iar angajatorul promite și cazare contra cost, bonusuri și posibilități de avansare, potrivit platformei de joburi Jooble .

Salariu de 3.200 de euro pe lună în Germania. Ce condiții oferă o companie care angajează şi români - Sursa: Profimedia

Geibel Transport GmbH, o companie cu peste 30 de ani de experiență în industria transporturilor este compania angajatoare şi colaborează cu Amazon în 10 stații din landurile Hessa, Baden-Württemberg și Renania-Palatinat.

Se oferă 16,20 euro brut pe oră

Potrivit anunțului de angajare, remunerația este de 16,20 euro brut pe oră, iar salariul lunar brut este estimat între 2.800 și 3.200 de euro.

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Angajații pot beneficia, după șase luni de vechime în companie, de o diurnă de 14 euro pe zi, conform prevederilor legale. Oferta include și bonus de Crăciun, bacșișuri și cazare pentru 500 de euro.

Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorii angajați

Candidații trebuie să dețină permis de conducere categoria B și să fie flexibili, punctuali și responsabili. De asemenea, angajatorul caută persoane cu abilități de comunicare, orientare către clienți și spirit de echipă, dar și cu rezistență fizică.

Activitatea presupune încărcarea și asigurarea coletelor în vehicul, livrarea acestora către persoane fizice și juridice și interacțiunea cu beneficiarii.

Diurnă de 14 euro pe zi după 6 luni de vechime şi bonusuri de Crăciun

Pe lângă salariu, compania pune la dispoziția angajaților furgonete echipate, telefoane mobile de serviciu cu sistem de navigație integrat și trasee prestabilite, astfel încât șoferii să nu fie nevoiți să introducă manual adresele.

Oferta mai include instruire intensivă, îndrumare personală, o echipă multilingvă și oportunități de dezvoltare profesională și avansare în cadrul companiei.