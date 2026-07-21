Victimele medicului cardiolog Tesloianu cer daune uriașe. Sechestru pe case, terenuri şi tablouri

Peste 20 de persoane, pacienţi sau rude ale unor oameni care au decedat după intervenţii chirurgicale efectuate de medicul cardiolog Dan Tesloianu, au anunţat că se constituie părţi civile şi vor solicita daune în instanţă.

Cardiologul Dan Tesloianu de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" din Iaşi a fost trimis în judecată de Parchetul General, fiind acuzat că a implantat la 185 de pacienţi stimulatoare cardiace extrase de la cadavre.

Conform rechizitoriului, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" din Iaşi a comunicat că se constituie parte civilă cu suma de 2.076.505 lei.

De asemenea, peste 20 de oameni au anunţat că se constituie părţi civile cu sume care variază de la câteva zeci de mii de lei până la 1 milion de euro.

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"Persoană vătămată R.A., în calitate de pacientă, a declarat faptul că nu a suferit vătămări corporale, dar se constituie parte civilă şi are pretenţii financiare în suma de 1.000.000 euro. Persoană vătămată T.-R. I., în calitate de soţ supravieţuitor, aparţinător al numitei T.-R.E., a declarat faptul că după o lună şi două săptămâni de la implantarea dispozitivului a decedat, motiv pentru care se constituie parte civilă. Are pretenţii financiare cu suma de 30.000 euro, reprezentând daune materiale şi morale. (...) Persoană vătămată H.C.C., în calitate de pacient, nu a suferit vătămări corporale în urma intervenţiei chirurgicale, însă se constituie parte civilă şi are pretenţii financiare în valoare de 20.000 de lei reprezentând daune morale deoarece consideră că a fost batjocorit de cei doi medici care l-au operat", se arată în rechizitoriu.

Alte părţi civile susţin că vor comunica ulterior ce pretenţii au în instanţă.

"Persoană vătămată A.G., în calitate de soţ supravieţuitor, aparţinător al numitului (...), a declarat faptul că a suferit vătămări corporale constând într-o infecţie a locului unde i s-a efectuat primul implant, motiv pentru care se constituie parte civilă. Are pretenţii financiare cu o sumă pe care o va comunica ulterior. (...) Persoană vătămată A.D.-C., în calitate de fiu al numitului (...), a declarat faptul că la câteva zile de la implant, pacientul a decedat, motiv pentru care se constituie parte civilă. Are pretenţii financiare cu suma pe care o va comunica ulterior. (...) Persoană vătămată T.M., în calitate de pacientă, a declarat faptul că i-a fost montat un aparat medical implantabil şi că medicul i-a spus că dispozitivul este nou. Pacienta susţine că i-a oferit doctorului Tesloianu suma de 2.000 de lei. Pacienta mai declară faptul că ulterior doctorul Tesloianu a identificat dispozitivul ca fiind nefuncţional şi că i-a fost pus un dispozitiv reutilizat. Ulterior pacienta a început să manifeste stopuri şi să apară probleme. T.M. se constituie parte civilă în procesul penal, urmând a preciza ulterior suma dorită", se precizează în documentul Parchetului.

Procurorii menţionează că în cazul a 70 de pacienţi care au decedat nu există constituiri de părţi civile/ părţi vătămate sau martori.

Pentru a acoperi prejudiciul cauzat părţilor civile, cheltuielile judiciare şi în vederea confiscării extinse, procurorii de la Parchetul General au pus sechestru pe mai multe bunuri deţinute de Dan Tesloianu, şi anume un apartament, două case şi şapte terenuri.

De asemenea, anchetatorii au pus sechestru pe 35 de tablouri ridicate de la domiciliul lui Dan Tesloianu, aflate în custodia Muzeului de Artă din Iaşi, cu următoarele descrieri:

* Portret de bătrân - semnat în partea dreaptă jos, cu roşu, Rudolf Maximilian (pictor Rudolf Maximilian) - 65x50 cm;

* Peisaj - semnat în partea stângă jos, cu roşu, Al. Ţipoia (pictor Alexandru Ţipoia) - 57x57 cm;

* Peisaj - semnat în partea stângă jos, cu cărămiziu, H. Catargi (pictor Henri Catargi) - 55x43 cm;

* Peisaj - semnat în partea dreaptă jos, cu negru, Liebermann (pictor Max Liebermann) - 43x53 cm;

* Portret de bătrân - semnat în partea dreaptă jos, cu brun, H Recchia 969 (pictor Richard H. Recchia) - 49x38 cm;

* Peisaj veneţian - semnat în partea stângă jos, cu ocru, Luigi Bartolini (pictor Luigi Bartolini) - 56x41 cm;

* Odaliscă - semnat în partea dreaptă jos, cu roşu, ISER (pictor Iosif Iser) - 37x54 cm;

* Compoziţie religioasă - semnat în partea dreaptă jos E. Popea (pictor Elena Popea) - 37x50 cm;

* Natură statică cu vioară - acuarelă pe hârtie - semnat în partea dreaptă jos, indescifrabil -12x21 cm;

* Portret de ofiţer - semnat în partea dreaptă jos, cu roşu, Max Buri (pictor Max Buri) - 26x23 cm;

* Arlechin - semnat în partea dreaptă sus, cu roşu, Ciobanu (pictor Mircea Ciobanu) - 31x23 cm;

* Marină - semnat în partea dreaptă jos, cu negru, G. Petraşcu (pictor Gheorghe Petraşcu) - 24x33 cm;

* Portret de femeie - semnat în partea dreaptă sus, cu roşu, Iser (pictor Iosif Iser) - 29,5x23 cm;

* Natură statică - semnat în partea stângă jos, cu brun, Uzum (pictor Paul Uzum) - 36x46 cm;

* Compoziţie abstractă - semnat în partea dreaptă jos, cu negru, A. Segal (pictor Arthur Segal) - 78x61 cm;

* Peisaj - semnat în partea stângă jos, cu brun, A. Pop (pictor Aurel Pop) - 49x69 cm;

* Peisaj - semnat în partea dreaptă jos, cu negru, Vlaminck (pictor Maurice de Vlaminck) - 21x26 cm;

* Peisaj - semnat în partea dreaptă jos, cu negru, Jean Keller (pictor Jean Keller) - 47x67 cm;

* Peisaj marin - semnat în partea stângă jos, cu ocru, Tia Peltz (pictor Tia Peltz) - 48x66,5 cm;

* Portret de bărbat - semnat în partea dreaptă jos, cu alb, Ghe. V. 60 (pictor Gheorghe Vânătoru) - 57x48 cm;

* Natură statică - semnat în partea stângă jos, cu negru, V. Grigore (pictor Vasile Grigore) - 37x41 cm;

* Portret de bătrân - semnat în partea dreaptă jos, cu caractere chirilice (pictor Vasili Surikov) - 38x30 cm;

* Natură statică cu flori - semnat în partea dreaptă jos, cu negru, L. A. Biju (pictor Leon Alexandru Biju) - 67x44 cm;

* Peisaj - semnat în partea dreaptă jos, cu negru, A. Ciupe (pictor Aurel Ciupe) - 49x64 cm;

* Arlechin - semnat în partea dreaptă jos, cu brun, V. Grigore (pictor Vasile Grigore) - 53x64 cm;

* Veneţia - semnat în partea dreaptă jos, cu negru, C. Baba (pictor Corneliu Baba) - 24x32 cm;

* Compoziţie cu două personaje - semnat în partea dreaptă jos, cu negru Iser (pictor Iosif Iser) - 33,5x47 cm;

* Compoziţie cu două personaje - semnat în partea dreaptă jos, cu negru Iser (pictor Iosif Iser) - 31x40 cm;

* Portret de copil - semnat în partea stângă jos, cu negru, Tonitza (pictor Nicolae Tonitza) - 33x24 cm;

* Peisaj - pictor Ştefan Luchian - 33x24 cm;

* Portret de femeie - semnat în parte stângă jos, cu brun, Aman (pictor Theodor Aman) - 18,5x15,5 cm;

* Arlechin - pictor Corneliu Baba - 61x48 cm;

* Peisaj veneţian - semnat în partea dreaptă jos, cu roşu, Baba 948 (pictor Corneliu Baba) - 38x31 cm;

* Peisaj veneţian - semnat în partea dreaptă jos, cu roşu, Baba 60 (pictor Corneliu Baba) - 43x33 cm;

* Peisaj - semnat în partea dreaptă jos, cu negru, Baba (pictor Corneliu Baba) - 59x46 cm.