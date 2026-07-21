Scrisoarea lui Sorin Grindeanu către liderii politici. Ce le spune despre "comitetul de criză"

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis o scrisoare către liderii politici pentru înființarea unui comitet de criză. El susține că nu este vorba despre o comisie parlamentară, ci doar despre "un grup de lucru informal".

După ce a dat jos Guvernul Bolojan, Sorin Grindeanu se plânge că, din cauza blocajului guvernamental, nu se pot lua suficient de repede decizii în mai multe domenii urgente.

Preşedintele PSD şi preşedintele Camerei Deputaţilor vrea să îi cheme pe parlamentari din vacanță, săptămâna viitoare, pentru o sesiune extraordinară.

Grindeanu vrea să îi cheme pe aleşi din vacanţă săptămâna viitoare

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Potrivit acestuia, spitalele de copii sunt afectate de blocarea angajărilor, riscăm o nouă explozie a prețurilor, iar atacurile cibernetice asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară au blocat activitatea din piața imobiliară.

Liderul PSD avertizează că, în lipsa unei măsuri legislative tranzitorii adoptate până la 31 iulie, toate tranzacțiile imobiliare vor fi taxate cu o cotă de TVA de 21%, ceea ce ar putea adânci criza din sectorul construcțiilor.

Soluția propusă este formarea unui "comitet de criză" la nivelul Parlamentului, alcătuit din reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare. Totuși, Grindeanu precizează că acesta nu ar fi o comisie parlamentară oficială, ci doar un grup informal de lucru.

El a amintit şi de proiectele necesare pentru accesarea a peste 3 miliarde de euro prin PNRR.

Redăm mai jos scrisoarea trimisă de Sorin Grindeanu

"Stimate domnule Președinte,

România traversează o perioadă în care blocajul guvernamental afectează capacitatea statului de a răspunde la problemele urgente ale țării.

Sunt domenii esențiale în care lipsa deciziilor produce deja efecte grave: spitalele de copii sunt afectate de blocarea angajărilor, prețurile la carburanți continuă să crească, iar atacurile cibernetice asupra platformelor critice ale statului, inclusiv asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, au blocat activitatea din piața imobiliară.

Dacă până la 31 iulie nu vom adopta o măsură legislativă tranzitorie, toate tranzacțiile imobiliare vor avea aplicată o cotă de TVA de 21%. Ceea ce va adânci criza din sectorul construcțiilor.

Dacă nu vom suplimenta urgent, prin măsuri legislative, schema de personal din Sănătate, deficitul de personal din zonele critice, ultimul exemplu fiind Secția ATI de la Spitalul Marie Curie, va duce la degradarea iremediabilă a serviciilor din spitale.

Dacă nu vom repune în funcțiune mecanismul de compensare a prețurilor la combustibili, vom avea o nouă explozie a prețurilor pentru români.

În aceste condiții critice, vă propun constituirea unui comitet de criză la nivelul Parlamentului, format din reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare. Subliniez că este vorba strict despre un grup de lucru la nivel informal și nu despre o procedură parlamentară clasică.

Avem nevoie de un mecanism de lucru temporar, prin care să identificăm și să pregătim, în regim de urgență, amendamentele și soluțiile legislative necesare pentru deblocarea acestor situații.

Rezultatul activității acestui grup de lucru va constitui, alături de proiectele legislative asumate prin PNRR, care vor aduce României peste 3 miliarde de euro, baza sesiunii extraordinare a Parlamentului pe care intenționez să o convoc săptămâna viitoare, astfel încât să adoptăm toate măsurile urgente de care România are nevoie.

Dincolo de disensiunile politice, avem datoria de a asigura funcționarea statului și de a proteja interesele cetățenilor. Acest grup de lucru ar urma să funcționeze exclusiv până la instalarea unui Guvern cu puteri depline.

Vă invit să vă alăturați acestui demers, în spiritul responsabilității față de România și față de cetățenii pe care îi reprezentăm", se arată în scrisoarea semnată de Sorin Grindeanu.