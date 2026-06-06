Consiliul Concurenţei vine cu o propunere de amendă record pentru băncile care ar fi manipulat ROBOR-ul, în trecut. Potrivit profit.ro, Consiliul Concurenţei doreşte ca aceste bănci să primească o amendă cumulată în valoare de 800 de milioane de euro.

- Amenzi de 800 de milioane € pentru băncile care ar fi manipulat ROBOR-ul. Propunerea Consiliului Concurenţei - Shutterstock

Amenda propusă este una record, ţinând cont că anul trecut, spre exemplu, Consiliul Concurenţei a dat amenzi cumulate de nici 70 de milioane de euro. Indicele ROBOR este relevant pentru stabilirea dobânzilor pentru o parte importantă a creditelor, deși relevanța acestuia s-a mai redus după ce pentru creditele ipotcare a fost înlocuit cu indicele IRCC.

Cele 10 bănci investigate

Pentru ca amenda să intre în vigoare şi să-şi aplice efectiv efectele, această propunere trebuie aprobată de plenul Consiliului Concurenţei. Decizia ar urma să fie luată, potrivit sursei citate, până la finalul lunii iunie, atunci când se încheie actualul mandat al echipei de conducere.

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Consiliul Concurenţei investighează 10 bănci din România care, în opinia sa, ar fi manipulat ROBOR-ul în anii trecuţi. Un raport preliminar al acestei investigaţii a fost trimis BNR, iar în acest raport sunt arătate posibile încălcări ale legii concurenţei. Cele 10 bănci vizate ar fi Banca Transilvania, BCR, BRD-Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen Bank, CEC Bank, UniCredit Bank, OTP Bank România, EximBank și Intesa Sanpaolo România.

O investigaţia similară a existat şi la finalul anului 2008, iar atunci Raiffeisen şi BRD s-au ales cu amenzi uriaşe. La acel moment, BNR a acuzat mai multe bănci că "au atacat leul". Analiza Consiliului Concurenţei a scos la iveală că doar două instituţii bancare au fost vinovate.