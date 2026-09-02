ANAF scoate la vânzare o locomotivă electrică din 1989. Cât costă

ANAF a scos la licitație o locomotivă electrică fabricată în 1989, aflată în Depoul Adjud, județul Vrancea. Prețul de pornire este de 3.688.128,85 de lei, cu TVA inclus.

Este vorba despre locomotiva 24238, model LE 5100 KW, cod 400859-5, fabricată la 1 august 1989. Potrivit anunțului de licitație, aceasta este alimentată electric și are o putere de 5.100 kW. Licitația a început pe 30 august 2026, la ora 09:00, și se încheie pe 9 septembrie 2026, tot la ora 09:00. Bunul este scos la vânzare prin Unitatea Fiscală Municipală Adjud.

Cât costă locomotiva scoasă la licitație de ANAF

Atât prețul de pornire, cât și valoarea de evaluare sunt de 3.688.128,85 de lei, TVA inclus. Suma înseamnă aproximativ 701.700 de euro la cursul de schimb din 2 septembrie 2026.

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Cei care vor să participe la licitație trebuie să achite și o taxă de participare de 368.812,89 de lei, adică aproximativ 70.200 de euro. Cota de TVA indicată în anunț este de 21%.

Locomotiva se află în Depoul Adjud, același loc fiind menționat și pentru predarea bunului către eventualul cumpărător.