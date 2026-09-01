Ilie Bolojan: Dacă ne-am fi făcut temele la timp, n-am fi pierdut bani din PNRR

Premierul interimar Ilie Bolojan apreciază că România nu ar fi pierdut bani din PNRR, dacă cei responsabili şi-ar fi făcut temele la timp, prin implementarea proiectelor şi adoptarea legilor necesare.

Marţi, în discursul rostit în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române (RADR), Bolojan a subliniat că echipele de negociere au avut un aport foarte important în vederea implementării SAFE şi PNRR.

"Cu bune, cu rele, dacă ne-am fi făcut temele la timp, n-am fi pierdut bani - pentru că avem nişte pierderi pe PNRR, pentru că am întârziat foarte mult proiectele. Le-am limitat în urma unor negocieri: trebuia să construim 19 spitale, le-am redus la 8. Unele jaloane au fost eliminate sau îmbunătăţite. Dar tot am pierdut, din vina noastră, sume importante. Sau pentru că n-am fost în stare să terminăm proiectele, sau pentru că nu am trecut o lege, cum este cea de salarizare, care nu are doar un impact financiar, ci are un impact de predictibilitate şi de control al unei cheltuieli de bază, care afectează structural bugetul de stat", a arătat Bolojan.

Potrivit acestuia, dacă nu va fi adoptată legea salarizării, România va ajunge într-un "sistem de tip treaptă", în care salariile sunt majorate, apoi plafonate timp de doi-trei ani, iar apoi cresc din nou, în context electoral.

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"Dacă vă aduceţi aminte ce s-a întâmplat în ultimii cinci-şase ani şi vă uitaţi pe statistică, vedeţi că am urmat sistemul ăsta de tip trepte, care nu ne ajută deloc", a spus Bolojan.

Totodată, creşterea salariului minim şi a preţului la energie au generat creşteri de costuri şi au pus presiune asupra companiilor care investesc în ţara noastră, a menţionat premierul.

El a făcut referire în acest sens la Ford, la Renault şi la alte companii care au puncte de lucru în ţări cu un cost mai mic al forţei de muncă faţă de România.

"Noi am crescut salariul minim cu o viteză prea mare, ceea ce a presat puternic companiile în care costul forţei de muncă este un element vital. Am crescut, din păcate, preţul la energie, ca efect al lipsei unei strategii, cu o viteză mai mare decât a ţărilor cu care suntem în competiţie şi unde aceste mari companii au puncte de lucru. Şi asta înseamnă că am pierdut comenzi pentru fabricile lor din România, ceea ce înseamnă că avem o încetinire. Şi, dacă pe aceste două zone, costul forţei de muncă, nu ne raportăm la o creştere care să fie legată direct de productivitate, dacă pe zona de energie nu facem ce trebuie, nu corectăm acumulările negative, nu direcţionăm investiţiile către zone care echilibrează preţul, vom pierde din competitivitate", a explicat el.

Bolojan a salutat faptul că o parte dintre banii alocaţi prin SAFE vor ajunge în infrastructura rutieră, iar în acest fel vor putea fi acoperite "deficitele enorme" de la acest capitol.

"Gândiţi-vă că am avut 5,5 miliarde pe PNRR, pe transporturi, şi am semnat contracte de 19,5 miliarde de euro. Dacă nu mutam cele 4,2 miliarde din SAFE pe autostrăzi, aveam încă o poveste ratată cu autostrăzile din nord-estul României, Paşcani-Iaşi-Ungheni sau Paşcani-Suceava-Siret. Dar aici, cu bună înţelegere, cu toate scandalurile, Cancelaria şi echipele de la Ministerul Apărării, de la Interne şi de la celelalte ministere au reuşit să cadă de acord. Nu-i uşor să ai 15 oameni într-o comisie şi să fie toţi de acord cu achiziţii din astea zdravene, care în permanenţă sunt generatoare de discuţii", a mai spus el.