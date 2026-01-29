Ciucu: Situaţia STB este aproape disperată. Dacă nu plătim datoria, ANAF va opera sistemul public de transport

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joi, proiectul în baza căruia preţul unei călătorii metropolitane urma să crească de la 3 lei la 5 lei. Propunerea a întrunit 23 de voturi "pentru", cinci "împotrivă" şi 22 de abţineri.

Primarul general Ciprian Ciucu a declarat că STB se află într-o situaţie "aproape disperată". Dacă municipalitatea nu va putea plăti datoria către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, atunci aceasta va putea cere insolvenţa STB, a spus el, conform Agerpres.

Potrivit lui Ciucu, "doar 17%" din bugetul STB este acoperit din bilete şi abonamente, iar majorarea tarifului ar fi asigurat "menţinerea în viaţă" a serviciului de transport public, astfel încât societatea să nu intre în insolvenţă.

"Sunt extrem, extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB. (...) Conform datelor pe care le am, datoria către ANAF, care este de peste un miliard de le, pe care ANAF a luat gaj autobuzele, troleibuzele şi tramvaiele, trebuie să fie eşalonată cu o plată lunară de aproximativ 100 de milioane, pe care nu am avut cum să o plătim prin banii pe care i-am primit pe luna ianuarie. Dacă nu o vom plăti în luna februarie, ANAF nu are posibilitatea legală să ne păsuiască. Nu pot să nu ne ia tramvaiele şi autobuzele. Şi ANAF va opera sistemul de transport public în Bucureşti", a explicat edilul general.

Primarul general al Capitalei a adăugat că studiul privind oportunitatea majorării tarifului a fost elaborat înainte ca el să îşi preia mandatul. De asemenea, studiul de suportabilitate pentru populaţie a fost votat inclusiv de către reprezentantul PSD la nivelul Adunării Generale a Acţionarilor a STB.

"Aştept de la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti (ADITPBI) până marţi-miercuri câteva soluţii. Aştept de la STB câteva soluţii - pentru că am discutat mai multe lucruri care sunt realizabile. Vreau eu să fiu convins de către colegii din ADITPBI, de către colegii din STB că da, această companie poate fi salvată", a transmis el.

Ciucu a menţionat că schema de personal a STB şi a ADITPBI "se dublează în cele mai multe locuri".

