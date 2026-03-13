Nu scăpăm de scumpiri. Inflaţia rămâne la un nivel ridicat, peste 9 procente, şi devorează tot: alimente, energie, servicii. Tot ce punem în coș ne costă mai mult ca anul trecut. Specialiștii avertizează că tensiunile din Iran ar putea împinge inflația peste 10%, iar preţurile care pompează în carburanți transformă fiecare drum într-o bătălie pe patru roți cu portofelul.

În februarie, inflaţia a fost de 9,3%, doar puțin sub nivelul din ianuarie, de 9,6%. Energia, cafeaua, fructele, serviciile de igienă și cosmetică, dar și reparațiile auto sunt în topul scumpirilor.

Strâmtoraţi, cumpărăm mai puțin sau căutpm variante mai ieftine. Magazinele de tip discount sunt printre câștigătoare, cu creşteri ale vânzărilor de 10%.

Reporter: Cu cât sunt mai ieftine în magazinul discount produsele?

Client: Cam cu 20-30% depinde ce luați.

Client: Acum îmi iau un set de cuțite.

Reporter: Cu cât?

Client: Cu 60% mai puțin cred.

Iar la restaurante, nu mai dictează pofta.

Potrivit datelor din industrie, valoarea medie a notei de plată a scăzut cu aproximativ 13%. Dacă până nu demult, de exemplu, mulți ar fi ales un antricot de vită, acum tot mai des acesta este înlocuit cu o variantă mai prietenoasă cu bugetul, cum ar fi pieptul de pui sau o porție de pui crispi.

Deși inflația este în jur de 9%, impactul resimțit de oameni în coșul de cumpărături este triplu.

"Din cifrele pe care le avem noi impactul este de 30% în valoarea în coșul de cumpărături,

ceea ce înseamnă că oamenii fie au redus cu 30% din cantitatea produselor cumpărate, fie au început să se uite la baza alimentara și au început să se uite la alternative tot mai ieftine", a precizat Dan Marc, expert retail.

Şi nu vin vremuri mai bune. Scumpirile din februarie nu reflectă, deocamdată, efectele războiului. Motorina, cel mai folosit sortiment din România, a ajuns la 9 lei pe litru în unele staţii, după o nouă scumpire de 9 bani. Este a șaptea creştere de când a început războiul din Iran.

"Vom mai avea o perioadă de presiune pe creșterea prețurilor. S-аr putea cu inflația să mergem chiar ușor peste 10% până undeva până în august-septembrie", a spus Adrian Codirlaşu, analist economic.

"Dacă ne uităm la perioada de dinainte de începerea războiului și ne uităm la o creștere de aproape 30% a prețului petrolului, am vedea față de prognozele de inflație pre-război o ajustare în sus undeva 1,2 puncte procentuale", a declarat şi Ciprian Dascălu, economist-şef al BCR.

Statul, deocamdată, analizează dacă să scadă sau nu taxele.

"În condiţiile în care în zilele următoare vom constata că există o dinamică a acestor preţuri care se duce în creştere în continuare, vom analiza care sunt măsurile pe care le putem lua. Nu îmi place să speculez. E bine să fim rezervaţi, să nu acţionăm ca nişte piromani economici", a răspuns premierul Bolojan când a fost întrebat dacă ia în calcul o scădere a accizei.

În scenariul optimist, scumpirile s-ar putea tempera în a doua parte a anului, dacă războiul din Iran nu se va prelungi.

