Copiii concepuţi în post sunt în pericol de boală sau chiar de moarte. Afirmaţia controversată a fost făcută, culmea, de un cunoscut medic ginecolog, o femeie cu peste 150.000 de urmăritori pe TikTok şi zeci de mii pe alte platforme sociale. Deşi specialistul din Iaşi recunoaşte că opinia ei NU se bazează pe studii sau ştiinţă, ci pe "practica medicală" personală şi pe cei 15 ani de experienţă, postarea a ajuns şi la Colegiul Medicilor şi i-ar putea aduce sancţiuni.

"După aproape 15 ani de experiență, pot să afirm lucrurile astea, pur și simplu să îmi pun numele în joc pentru ceea ce urmează să spun. Am observat statistic vorbind că în perioada posturilor sunt mult mai multe sarcini oprite în evoluţie sau sarcini care, pe parcurs, dezvoltă fie anomalii, fie boli, fie după ce se naşte copilul păţeşte ceva suspect, fie moare în pătuţ, acasă", spunea medicul ginecolog.

Filmuleţul şocant a fost postat pe 28 aprilie pe mai multe platforme sociale şi a adunat, înainte să fie şters, zeci de mii de vizualizări. Sigur, au fost şi oameni care au reacţionat: unii dintre ei au făcut plângeri pe numele medicului.

Specialiștii demontează teoria

"Este o greşeală de exprimare masivă pentru un medic să facă afirmaţii medicale bazate pe nimic, pe care să le asocieze cu statistica, o ştiinţă de altfel. I-am scris! Răspunsul a fost mai rău, că 70 la sută dintre copiii concepuţi în post păţesc ceva. Şi apoi, în comentariile dânsei, a mai zis una, că uitaţi "cine se simte vinovat e din cauză că ştie că a greşit", a declarat Ovidiu Covaci, fondatorul Grupului "Vaccinuri şi Vaccinare".

Societatea Română de Obstetrică şi Ginecologie transmite că nu există studii ştiinţifice care să arate o relaţie de cauzalitate între perioada din an în care este conceput copilul şi soarta acestuia.

"Noi în momentul în care comunicăm cu pacientul trebuie să comunicăm doar date medicale care au studii statistice în spate. În momentul în care faci un astfel de studiu statistic, îţi trebuie o cohortă foarte mare, o cohortă care trebuie să fie reprezentativă pentru populaţia pe care o studiezi. Toţi avem experienţe personale, asta nu înseamnă că trebuie să ne conducem în practica noastră doar pe experienţa personală", a explicat dr. Elvira Brătilă, preşedintele Societăţii de Obstetrică şi Ginecologie.

Anchetă deschisă de Colegiul Medicilor după postarea virală

Postarea medicului din Iaşi a deschis cutia Pandorei.

"Cristina Buzgar este un medic celebru pe platformele sociale. Are peste 45.000 de urmăritori pe Facebook şi Instagram, iar pe Tik Tok îi văd postările 150.000 de oameni. Cu toate acestea, medicul spune că în cabinet NU a vorbit niciodată despre constatările sale şi că mesajul său nu are legătură cu profesia de doctor, ci cu statutul său de femeie şi de fiinţă cu suflet", transmite Clara Mihociu, reporter Observator.

Reprezentanţii Colegiului Medicilor, care a şi început cercetarea medicului, o contrazic: mesajele publice pot avea consecinţe directe asupra deciziilor pacienţilor şi chiar asupra încrederii lor în sistemul de sănătate în general.

"Considerăm că acele materiale au suficiente elemente care să ne conducă cu gândul că au fost încălcări semnificative ale unor articole din codul deontologic", a subliniat Liviu Oprea, preşedintele Colegiului Medicilor din Iaşi.

Codul deontologic prevede, printre altele, că medicii trebuie să fie prudenți în exprimarea publică, mai ales în chestiuni sensibile.

Cum s-a justificat doctoriţa

Ulterior, şi doctoriţa a încercat să se explice pentru urmăritorii săi.

"Sigur că nu vă pot da cifre statistici sau aşa... Nu am o justificare, nici eu nu sunt prea creştină practicantă de fel ca să spun că, da, e din cauză că pe posturile creştine se întâmplă asta. S-ar putea să fie doar o asociere falsă în capul meu", a încercat să se justifice medicul ginecolog.

Sancţiunile în astfel de situaţii merg de la avertisment public până la restricţii de practică medicală. Am încercat să luăm legătura cu doctorul Cristina Buzgar, fără un răspuns însă.

